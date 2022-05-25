台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

記者黃哲民／台北報導

台籍前空姐詹女與義大利男友藍姓商人爭奪2人8歲女兒監護權，雙方在台灣展開司法大戰，詹女靠司法院大法官送出首件家事假處分加持，暫時將女兒繼續留在身邊，但台北地院審理詹女所提改定監護權訴訟，一審裁定女兒監護權由藍男行使，詹女不服，提起上訴，今更出庭應戰，因合議庭要求雙方不得對外談論案情，詹女開完庭快步離開，並沒受訪。

▲詹姓前空姐（左）和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪，前為詹女的律師。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，本月初大法官開庭審理詹女所提的裁判憲法審查一案，也要求詹女不得公開審理內容，且沒准許小女孩出庭，以免法律審的現場出現太多不可控的變數。至於是否仍願跟藍男調解，尋求「減少親情撕裂與程序痛苦」的方式，詹女在律師伸手阻擋鏡頭的掩護下，順勢坐進車內不回應發問。

▲詹姓前空姐和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

本案於今年（2022年）3月間，一名電台DJ公布詹女提供女兒的親筆信，內容以夾雜國字與注音方式向總統蔡英文等人求助，拜託「小英ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ，法官叔叔，法官阿姨」讓她繼續留在台灣，下周一（3月14日）她就要被爸爸帶走，可是「我不想去一ˋ大利」、「請您們讓我留在我最愛的台ㄨㄢ」，引發各界關注，被視為2001年台灣、巴西親人爭奪6歲男童吳憶樺監護權的翻版。

這封被稱為小女孩的親筆信曝光時，藍男已第N度親赴台灣，完成防疫隔離，聲請法院強制執行交付子女的裁定，他所依循的是詹女2019年向北院提起改定女兒監護權的訴訟後，法官准許藍男所聲請暫時處分，裁定在監護權訴訟確定前，藍男可帶女兒回慣居地義大利同住，詹女可在不影響女兒日常作息下，以書信、通訊軟體或電話等方式和女兒聯絡，每半年也可帶女兒回台同住2周。

▲詹姓前空姐（右圖右）獲司法院大法官做出「暫時停止執行處分」的加持，逼退來台爭女兒的義大利藍姓前男友，將8歲女兒（左圖）繼續留在身邊。（圖／讀者提供）

法官並在裁定中指出，詹女在義大利謊報女兒遺失護照，申請補發後擅自將女兒帶回台灣，手段違反刑事犯罪，已符合《海牙公約》「誘綁子女」的定義。詹女一路抗告到最高法院，被駁回確定，藍男先前多次來台希望和女兒團聚撲空，也曾透過媒體發聲，懇求詹女跟他聯繫，別再帶女兒躲藏。

詹女始終拒絕交出女兒，面對藍男再次來台搶女，詹女將女兒送去上課，學校拒絕法院在校園執行交付子女，詹女自錄影片訴諸輿論，要藍男傾聽女兒意願，不該粗暴帶走女兒，不僅獲得民代、學者聲援的地主優勢，司法院大法官也首度做出家事案件的「暫時停止執行處分」，讓藍男於法有據的強制執行被喊卡。

藍男逗留近一個月，僅短暫見到女兒幾面，3月底黯然離台，透過2600字公開信，向愛女喊話：「爸爸永遠都在這裡，爸爸愛妳！」

▲詹姓前空姐和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

至於詹女所提改定女兒監護權訴訟，北院一審今年1月裁定藍男單獨行使親權，理由同樣認為詹女違反《海牙公約》保護兒童最佳利益的主流價值，且義國當地司法機關訪視報告、我國駐義國領事擔任監護法官參與當地訴訟的結果，都認為女童在義國和父親及家人相處良好、生活環境與條件很不錯。

詹女不服，提起上訴。先前雙方律師在庭外溝通，曾談及詹女有意再跟藍男調解，理由是「減少親情撕裂與程序痛苦」，因為雙方都愛女兒，女兒也都愛父母，不必在訴訟程序受折磨，甚至考慮讓小女孩親自出庭，告訴法官她「想吃提拉米蘇（指義大利）還是鳳梨酥（指台灣）」。

不過藍男這一方認為，女兒目前仰賴詹女照顧，能否在法庭表達個人真實意願，很有疑問，雙方溝通無交集。詹女今依法官的要求親自出庭，全案採不公開審理，今天庭訊超過一小時，詹女和雙方律師開完庭都保持緘默，希望在維護小女孩最佳利益的考量下，低調盡速解決大人的爭端。