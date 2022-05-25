　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

記者黃哲民／台北報導

台籍前空姐詹女與義大利男友藍姓商人爭奪2人8歲女兒監護權，雙方在台灣展開司法大戰，詹女靠司法院大法官送出首件家事假處分加持，暫時將女兒繼續留在身邊，但台北地院審理詹女所提改定監護權訴訟，一審裁定女兒監護權由藍男行使，詹女不服，提起上訴，今更出庭應戰，因合議庭要求雙方不得對外談論案情，詹女開完庭快步離開，並沒受訪。

▲▼詹姓空姐（詹長真）和義大利藍姓前男友（藍大衛）爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲詹姓前空姐（左）和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪，前為詹女的律師。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，本月初大法官開庭審理詹女所提的裁判憲法審查一案，也要求詹女不得公開審理內容，且沒准許小女孩出庭，以免法律審的現場出現太多不可控的變數。至於是否仍願跟藍男調解，尋求「減少親情撕裂與程序痛苦」的方式，詹女在律師伸手阻擋鏡頭的掩護下，順勢坐進車內不回應發問。

▲▼詹姓空姐（詹長真）和義大利藍姓前男友（藍大衛）爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲詹姓前空姐和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

本案於今年（2022年）3月間，一名電台DJ公布詹女提供女兒的親筆信，內容以夾雜國字與注音方式向總統蔡英文等人求助，拜託「小英ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ，法官叔叔，法官阿姨」讓她繼續留在台灣，下周一（3月14日）她就要被爸爸帶走，可是「我不想去一ˋ大利」、「請您們讓我留在我最愛的台ㄨㄢ」，引發各界關注，被視為2001年台灣、巴西親人爭奪6歲男童吳憶樺監護權的翻版。

這封被稱為小女孩的親筆信曝光時，藍男已第N度親赴台灣，完成防疫隔離，聲請法院強制執行交付子女的裁定，他所依循的是詹女2019年向北院提起改定女兒監護權的訴訟後，法官准許藍男所聲請暫時處分，裁定在監護權訴訟確定前，藍男可帶女兒回慣居地義大利同住，詹女可在不影響女兒日常作息下，以書信、通訊軟體或電話等方式和女兒聯絡，每半年也可帶女兒回台同住2周。

▲義大利富商和空姐跨海爭奪子女監護權，根據行政命令規定，14日詹姓空姐需移交子女給父親，詹女也拍影片向富商喊話。（圖／民眾提供）

▲詹姓前空姐（右圖右）獲司法院大法官做出「暫時停止執行處分」的加持，逼退來台爭女兒的義大利藍姓前男友，將8歲女兒（左圖）繼續留在身邊。（圖／讀者提供）

法官並在裁定中指出，詹女在義大利謊報女兒遺失護照，申請補發後擅自將女兒帶回台灣，手段違反刑事犯罪，已符合《海牙公約》「誘綁子女」的定義。詹女一路抗告到最高法院，被駁回確定，藍男先前多次來台希望和女兒團聚撲空，也曾透過媒體發聲，懇求詹女跟他聯繫，別再帶女兒躲藏。

詹女始終拒絕交出女兒，面對藍男再次來台搶女，詹女將女兒送去上課，學校拒絕法院在校園執行交付子女，詹女自錄影片訴諸輿論，要藍男傾聽女兒意願，不該粗暴帶走女兒，不僅獲得民代、學者聲援的地主優勢，司法院大法官也首度做出家事案件的「暫時停止執行處分」，讓藍男於法有據的強制執行被喊卡。

藍男逗留近一個月，僅短暫見到女兒幾面，3月底黯然離台，透過2600字公開信，向愛女喊話：「爸爸永遠都在這裡，爸爸愛妳！」

▲▼詹姓空姐（詹長真）和義大利藍姓前男友（藍大衛）爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲詹姓前空姐和義大利藍姓前男友爭搶2人女兒的監護權，到台北地院家事法庭出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

至於詹女所提改定女兒監護權訴訟，北院一審今年1月裁定藍男單獨行使親權，理由同樣認為詹女違反《海牙公約》保護兒童最佳利益的主流價值，且義國當地司法機關訪視報告、我國駐義國領事擔任監護法官參與當地訴訟的結果，都認為女童在義國和父親及家人相處良好、生活環境與條件很不錯。

詹女不服，提起上訴。先前雙方律師在庭外溝通，曾談及詹女有意再跟藍男調解，理由是「減少親情撕裂與程序痛苦」，因為雙方都愛女兒，女兒也都愛父母，不必在訴訟程序受折磨，甚至考慮讓小女孩親自出庭，告訴法官她「想吃提拉米蘇（指義大利）還是鳳梨酥（指台灣）」。

不過藍男這一方認為，女兒目前仰賴詹女照顧，能否在法庭表達個人真實意願，很有疑問，雙方溝通無交集。詹女今依法官的要求親自出庭，全案採不公開審理，今天庭訊超過一小時，詹女和雙方律師開完庭都保持緘默，希望在維護小女孩最佳利益的考量下，低調盡速解決大人的爭端。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險給賠
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

整條路都是我的洗車場！鹿港鬧區逆停洗車占道　鄉親說別計較

持「手槍界夢幻逸品」轟棋牌社鐵門示威　萬華槍手理由曝光

快訊／五股連日豪雨大石崩落　騎士遭擊中！人車倒地手骨折

驚險！貨櫃車彎道「45度傾倒」　林口→八里雙線道一度癱瘓

色情業者話術狂撩！慾男11萬體驗「正派冰火五重天」　怒控詐欺

驚悚照曝！嘉義達邦公路「巨石砸擋風玻璃」　駕駛命大無傷

玩線上遊戲被敲「幫我載人到山上嚇嚇」　他撂人劫走千萬下場曝

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

整條路都是我的洗車場！鹿港鬧區逆停洗車占道　鄉親說別計較

持「手槍界夢幻逸品」轟棋牌社鐵門示威　萬華槍手理由曝光

快訊／五股連日豪雨大石崩落　騎士遭擊中！人車倒地手骨折

驚險！貨櫃車彎道「45度傾倒」　林口→八里雙線道一度癱瘓

色情業者話術狂撩！慾男11萬體驗「正派冰火五重天」　怒控詐欺

驚悚照曝！嘉義達邦公路「巨石砸擋風玻璃」　駕駛命大無傷

玩線上遊戲被敲「幫我載人到山上嚇嚇」　他撂人劫走千萬下場曝

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會：防疫險給賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了：為什麼沒有

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

連千毅確診！直播主之亂二審短期恐難結案

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

快訊／嘉義逆倫命案！逆孫疑痛毆打死嬤

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

高雄男大生摔車！慘遭客運當場輾斃

即／宜蘭傳食物中毒　3人送醫

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　約艷麗女教練私拍

無腿泳士陳亮達車禍亡　校方將頒畢業證書

更多熱門

相關新聞

今夜出關！美女鄉代陳聿琦：我就是無敵星星

今夜出關！美女鄉代陳聿琦：我就是無敵星星

伸港美女鄉代陳聿琦日前在臉書直播自曝快篩陰轉陽確診，這幾天更是接到不少「快篩陽性」民眾詢問電話，今天她在電訪中透露，自今晚12點解隔離後，就是衛福部認證的無敵星星，未來將正式投入志工行列，協助照顧確診患者，拿藥、送餐、送防疫包，並幫助他們做心理重建工作。

短期內2度染疫Ct值39→17拿不到居隔單　指揮中心回應了

短期內2度染疫Ct值39→17拿不到居隔單　指揮中心回應了

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR

車手面交被逮　「發燒+咳嗽」快篩陽

車手面交被逮　「發燒+咳嗽」快篩陽

關鍵字：

跨國搶女義大利空姐監護權影音

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面