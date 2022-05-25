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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張志豪批侯友宜割稻尾　長者打疫苗送2支快篩是「中央既定政策」

▲▼新北市議會第三屆第七次定期會─市政總質詢_侯友宜哽咽母親離世。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

新北市長侯友宜25日宣布65歲以上長者6月底前接種疫苗將送2支快篩；不過，被民進黨市議員張志豪發現，這其實是疫情指揮中心的既定政策，2天前早已通知各縣市，「將中央德政，以提早公布的投機取巧方式，讓民眾誤認為是新北市府的政策，這不是割稻尾什麼才是割稻尾」。

侯友宜25日宣布，65歲以上長者6月底前接種疫苗將送2支快篩；不過，中央流行疫情指揮中心隨後表示，已經以電子郵件或電話通知各縣市衛生局，六月底前施打疫苗的65歲及55歲以上原住民長輩，均可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑，包括新北市政府，指揮中心也於5月23日下午2點時通知。

對此，張志豪在質詢時公開表示，該政策原為中央疫情流行指揮中心既定政策，並於2日前就通知各縣市政府衛生局，將於今日公布施行，包含台南、桃園早就推動65歲以上長者施打疫苗送快篩試劑的政策，中央指揮中心為了鼓勵長者也決定全面推動相關政策。

張志豪說，疫情爆發以來，新北市的防疫工作不但牛步化，處處慢半拍，如今更是將中央政府的德政，以提早公布的投機取巧方式，讓民眾誤認為是新北市府的政策，這不是割稻尾什麼才是割稻尾。

張志豪批評侯友宜，議員依法執行監督職權，市長應該誠實回應，今天公然於議場欺騙監督者，根本就是藐視議員，侯友宜顛倒是非的欺瞞行為，應該於議場公開道歉。

▼民進黨新北市議員張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨市議員張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

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