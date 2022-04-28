新北議員選戰涉綠營派系鬥爭？　張嘉玲：絕不是為拉下誰才參選

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新北議員選戰涉綠營派系鬥爭？　張嘉玲否認：絕不是為拉下誰才參選

▲▼民進黨立委蘇治芬、新北市中和選區市議員參選人張嘉玲接受黃光芹訪問。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

▲民進黨立委蘇治芬、新北市中和選區市議員參選人張嘉玲接受黃光芹訪問。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

實習記者張鈞量／台北報導

外傳民進黨英系，因不滿新北市議員張志豪轉入湧言會，推出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲對槓。對此，張嘉玲28日表示，她絕對不是為了拉下誰才參選，也從未把張志豪當政敵，只是不同派系的做事方式不一樣。

針對過去總統蔡英文，替張志豪簽名口罩的事件，張嘉玲受訪時解釋，她長期都是總統幕僚，也曾任總統府秘書長蘇嘉全辦公室主任，後來才知道，原來那個口罩會有蔡英文簽名，是因為蔡英文在接見湧言會的民進黨立委王定宇等人時，收到要幫忙簽名口罩的請求，蔡英文不疑有他就簽了，「當時我還沒要參選」。

張嘉玲表示，任何人有求於蔡英文，蔡英文都會幫忙，自己則不會用這招，選舉不用打成這樣，還要拿東西出來比較，畢竟一個人的從政經歷也都是可以檢驗的。張志豪在選議員時，立委江永昌等人都很幫忙他，在他選上後也都做得很好，可是後來張志豪到湧言會後，「我們都很祝福他，但就有人愛亂做文章，說我要拉下人才去選」。

張嘉玲強調，自己的為人絕對不會做為了拉下誰才參選這種事情，自己會參選的原因是因為江永昌認為，民進黨的狀況已和過去不同，過去在中和只有2席議員，現在改成提名3席次；另一個原因則是因為蔡英文有問過江永昌，「為何你當立委時中和議員只剩2席？」，所以為了交代黨中央，張嘉玲說，「這次決定提3席就找上我，希望能為民進黨拚出第3席」。

張嘉玲表示，她從未把張志豪當政敵，只是不同派系的做事方式不一樣，如果張志豪還在英系裡，英系確實不會再推人選，例如正國會的林秀惠，先前落選輸了1萬多票，去年黨內就有人問他要不要再出來選，他本人說不會，於是為了拼出第3席，「所以大家才找我試試看」。

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