竹市+1799　設篩站轉型醫療：快篩陽判讀、看診及給藥一條龍

▲竹市今日新增確診1799人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（25）日新增1,799名確診個案，今（111）年以來累積23,619名確診個案，目前累積居家照護者為11,073人、居家隔離者為3,013人。市府指出，為配合指揮中心規劃，開放全民適用快篩陽者經醫事人員確認即為確診，新竹市社區採檢站（武陵路25巷側）也將配合中央政策轉型，預計由醫療機構進駐，提供快篩陽性民眾現場判讀、看診及給藥一條龍服務。

市府表示，為配合疫情調整，日前已協調轄內診所基層診所共同合作，以視訊診療方式協助民眾上傳確診通報並給藥，請民眾多加利用，如尚有疑問，請洽本市居家關懷中心03-5320900諮詢。市府特別提醒，確診者需經醫師專業判斷符合適應症後才能取得抗病毒藥物，並非確診即可取得抗病毒用藥。

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▲新竹市社區採檢站（武陵路25巷側）將配合轉型，提供快篩陽民眾現場判讀、看診及給藥一條龍服務。

衛生局說明，新竹市兒童施打輝瑞（BNT）兒童疫苗校園集中巡迴接種作業預訂於明（26）日啟動，並安排自下週一（30日）開放指定診所提供未於校園接種或滿5歲未入學兒童接種服務，同時維持部分診所6-11歲莫德納疫苗施打管道，家長可依需求於各診所開診時段預約施打，如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

同時呼籲，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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