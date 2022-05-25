疫情嚴峻多數學童未打疫苗　台南家長盼暫停實體教學延長一周

▲台南市家長會聯合會理事長李孟秦指出，家長擔心因疫情十分嚴峻，許多學童也尚未施打疫苗，家長普遍認同延後一周恢復實體上課。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

疫情嚴峻，台南市23日至29日暫停實體教學，改採線上教學，但近來確診人數每天屢創新高，兒童感染確診重症死亡頻傳，許多家長十分擔心，如30日復學，是否會增家孩子染疫風險，紛紛希望暫停實體教學時間，是否再延後一周，台南市教育局指出，目前教育局正透過多元管道蒐集各方意見，目前還沒有形成決策。

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台南市家長會聯合會理事長李孟秦指出，她接到許多家長反映，因疫情十分嚴峻，許多學童也尚未施打疫苗，如30日就恢復實體上課，會不會增加學生染疫風險，家長們都十分擔心，她有徵詢許多家長對於實體教學是否再延一周的意見，很多家長都表示認同。

國中小老師也普遍認為，因疫情嚴峻再停課一週當然好，但學生應該也希望回學校，跟同學在無會考壓力下，跟同學一起度過國中生活的最後幾周，幸好若停到端午節後，學生回學校還有一週的時間，到時候班上再辦些活動，讓孩子們留下國中最後一週美好的回憶。

台南市教育局指出，有關台南市暫停實體教學是否延長，目前教育局正透過多元管道蒐集各方意見，並彙整後提報會議，再經會議討論有決議後，會由黃偉哲市長對外公布，目前還沒有形成是否延後一周恢復實體上課的決策。