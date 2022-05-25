陸訂兩岸航班新規　5／30起須提供48小時內2次PCR報告

▲上海虹橋機場。（圖／ CFP）

文／中央社記者吳柏緯上海25日電

中國大陸針對往返兩岸的航班又有新規，30日起，不論自中國搭機返台或從台灣飛抵中國，均須出示48小時內的兩次核酸報告。民航業者透露，官方通知今天發布，未說明執行期限。

▲大陸常州機場港澳台旅客通道。（圖／ CFP）

從5月30日起搭機往返兩岸又將增加一道程序，根據中國大陸民航局最新的規定，不論是從中國搭機返台，或是從台灣飛抵中國，乘客均須備妥48小時內的兩份核酸檢測陰性報告。

由於過去要求的核酸報告為48小時內1份，因此新規等於是變得更加嚴格，也在台商圈內引起議論。

一名上海的航空業相關人員向中央社記者證實這項消息，表示這項規定是在今天接獲，並將於30日正式執行。這確實是針對現有政策「加嚴加密」，而且只有開始的時間而沒有說明將會執行到何時。

這名業內人士表示，對於中國大陸返台的民眾而言，影響不至於太大，一方面是現在在中國大陸要做核酸檢測並不難，檢測點非常的多；另一方面則是核酸檢測的費用低廉，不至於造成太大的負擔。

他坦言，這項規定對於從台灣前往大陸的民眾，影響相對較大，主要的原因就是台灣核酸檢測的費用較高，多做一次就是多增加一筆開銷。

然而他也說明，目前這份新規定並沒有嚴格規定兩次核酸的間隔時間，以及限制不能在同一個單位檢驗，算是這個規定較有彈性的部分。

據台商提供的通知內容，5月30日起，搭機往返兩岸的乘客必須於班機起飛前48小時內，完成兩次核酸檢測，且為陰性；第2次檢測報告不限定於班機起飛24小時內採檢，但建議第2次檢測與第1次檢測有一定時間上差距；兩次採檢可於同一個檢驗機構進行。