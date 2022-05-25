　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸訂兩岸航班新規　5／30起須提供48小時內2次PCR報告

▲港澳台,機場,出入境,入出境。（圖／ CFP）

▲上海虹橋機場。（圖／ CFP）

文／中央社記者吳柏緯上海25日電

中國大陸針對往返兩岸的航班又有新規，30日起，不論自中國搭機返台或從台灣飛抵中國，均須出示48小時內的兩次核酸報告。民航業者透露，官方通知今天發布，未說明執行期限。

▲港澳台,機場,出入境,入出境。（圖／ CFP）

▲大陸常州機場港澳台旅客通道。（圖／ CFP）

從5月30日起搭機往返兩岸又將增加一道程序，根據中國大陸民航局最新的規定，不論是從中國搭機返台，或是從台灣飛抵中國，乘客均須備妥48小時內的兩份核酸檢測陰性報告。

由於過去要求的核酸報告為48小時內1份，因此新規等於是變得更加嚴格，也在台商圈內引起議論。
一名上海的航空業相關人員向中央社記者證實這項消息，表示這項規定是在今天接獲，並將於30日正式執行。這確實是針對現有政策「加嚴加密」，而且只有開始的時間而沒有說明將會執行到何時。

這名業內人士表示，對於中國大陸返台的民眾而言，影響不至於太大，一方面是現在在中國大陸要做核酸檢測並不難，檢測點非常的多；另一方面則是核酸檢測的費用低廉，不至於造成太大的負擔。

他坦言，這項規定對於從台灣前往大陸的民眾，影響相對較大，主要的原因就是台灣核酸檢測的費用較高，多做一次就是多增加一筆開銷。

然而他也說明，目前這份新規定並沒有嚴格規定兩次核酸的間隔時間，以及限制不能在同一個單位檢驗，算是這個規定較有彈性的部分。

據台商提供的通知內容，5月30日起，搭機往返兩岸的乘客必須於班機起飛前48小時內，完成兩次核酸檢測，且為陰性；第2次檢測報告不限定於班機起飛24小時內採檢，但建議第2次檢測與第1次檢測有一定時間上差距；兩次採檢可於同一個檢驗機構進行。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
真的是本人！　《獵人》作者親曝進度「剩四話」
他揭台灣10缺點！不只低薪高房價「第6點很需要加強」：羨慕歐
數位「快篩陽、隔離證明」開放申請！流程一圖看懂
確診續破8萬例　陳時中：目前在高原「死亡率萬分之8-9」
國民黨拍板！　3縣市首長候選人出爐
拿獎金要幫阿嬤換新車！帕運國手身亡　嬤悲痛：昨晚還叫我早點睡
「快篩陽＝確診」明上路　一圖看懂流程
夫妻確診！她同睡又餵奶「3個月嫩嬰都沒事」　全靠1物熬過10
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸訂兩岸航班新規　5／30起須提供48小時內2次PCR報告

大陸多地實行常態化核酸檢測「男女分採」　網友大讚科學

陸PCR調降費用至每人68元　公立醫療單位抗原檢測服務25元一次

習近平視訊會見巴切萊特　時隔17年再現聯合國人權高專訪新疆

陸東部戰區宣布「在台島周邊實戰化演練」：對美台勾連的嚴正警告

大陸外交部緊急約見日本公使　抗議美日峰會「錯誤言行」

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

中俄聯合空中戰略巡航提前舉行　首加入西太平洋空域

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

陸訂兩岸航班新規　5／30起須提供48小時內2次PCR報告

大陸多地實行常態化核酸檢測「男女分採」　網友大讚科學

陸PCR調降費用至每人68元　公立醫療單位抗原檢測服務25元一次

習近平視訊會見巴切萊特　時隔17年再現聯合國人權高專訪新疆

陸東部戰區宣布「在台島周邊實戰化演練」：對美台勾連的嚴正警告

大陸外交部緊急約見日本公使　抗議美日峰會「錯誤言行」

正妹一見鍾情大13歲副教授！「遭玩弄拋棄」檢舉：他睡多名女學生

中俄聯合空中戰略巡航提前舉行　首加入西太平洋空域

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

惡劣！幫獨居女換床具　送貨員撲倒強壓性侵判4年半

台空姐再戰義國生父爭8歲女監護權　法官「一原因」下達封口令

海巡安平艦首度試射雄二飛彈　命中蘭嶼外海百公里遠靶艦

「幫你過美好生活」31歲宅女戀上男網友　險匯1萬愛情基金

九合一選舉今年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌成立

嘴綠罰球沒進「完美」停在籃框上　所有人看傻！唐西奇也笑了

TVBS主播爆群體霸凌「報警調監視器」　電視台緊急回應

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

媽寶男告白失敗竟酸「妳彭佳慧耶」　釣出本尊親回：惹你了嗎？

「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　金馬影后現身代言

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

睡覺腳被纏住以為是皮帶　一看竟是雨傘節

小6女遭同學爸3度性侵！宿舍內血崩產子

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

回收站前2門大砲　鑑定康熙八年製

正妹遭副教授玩弄拋棄！怒檢舉：他睡多名女學生

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

即／蘇常州深夜傳爆炸聲！餐廳倒塌3人受困中

男童一靠毀滅20萬玩具！律師挺家長討回賠償款

愛挖鼻孔！15歲少女引發「顱內感染」險喪命

男子睡夢中覺得腳踝冰涼像皮帶繞著 睜眼一看嚇傻：牠纏著我的腳

陸訂兩岸航班新規 5／30起須提供48小時內2次PCR報告

修車工人肉身救車！網看影片驚呼：下半身都完了

北京兩起聚集性疫情調查結果公布！多人被處理

更多熱門

相關新聞

停課團膳食材用不掉　老闆霸氣「大放送」

停課團膳食材用不掉　老闆霸氣「大放送」

疫情仍在全台高燒未退，苗栗頭份就有一間專送苗栗縣市30所學校的團饍公司，因疫情影響高中以下學校停止實體上課1周，導致大量營養午餐所需的蔬果無法消化，只能囤積，團膳公司老闆不忍大量新鮮食材浪費，主動將食材載到縣議員服務處，交由議員連繫社福單位捐贈，部分由里長來分發給居民。

餐飲業受創慘重！經濟部加碼30億紓困有望

餐飲業受創慘重！經濟部加碼30億紓困有望

自然感染如打疫苗？關鍵差異曝光

自然感染如打疫苗？關鍵差異曝光

陸PCR調降費用至每人68元 公立醫療單位抗原檢測服務25元一次

陸PCR調降費用至每人68元 公立醫療單位抗原檢測服務25元一次

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！確診者皆無海外旅遊史

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！確診者皆無海外旅遊史

關鍵字：

兩岸航班航線機場新冠肺炎疫情

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面