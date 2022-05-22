苗栗酒駕男飄移狂催油門拒檢　飆6分鐘吞24張罰單！





▲酒駕男拒不受檢還逃逸，與10多名警力在竹南街頭上演追逐。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名酒駕男子因在黃線上不斷來回跨越行駛被警方注意，因做賊心虛，男子不但拒不受檢反而加速逃逸，並在竹南大街上與10多輛警車上演警匪追逐戰，最後因失控衝撞警車才停下。男子被帶回警局，除了依公共危險罪嫌偵辦外，還要面臨不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈、不依規駛入來車道、關大燈、危險駕車等多項違規裁罰，損失慘重。

竹南派出所員警17日晚間10時許執行巡邏勤務時，在龍山路上發現一輛小客車違規跨越、行駛雙黃線，駕駛不理會警方停駛要求，反而加速逃逸，巡邏警立即呼叫支援，竹南分局派出10名警力出動圍捕。

員警駕車尾隨犯嫌，同時持續回報位置，只見嫌犯不斷在竹南市區大路小巷鑽來鑽去，試圖擺脫員警追緝，即使多次遇到其他支援警車攔截仍不停駛，最後在竹南鎮文心街撞上對向警車後才停駛。

▲▼除了公共危險罪嫌，男子還要面臨不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈、不依規駛入來車道、關大燈、危險駕車等多項違規裁罰。

員警們立即上前圍捕，整個逃逸時間大約只有6分鐘。經查，犯嫌係因酒後駕車做賊心虛才拒不受檢。

警方除了依違反公共危險罪將男子逮捕移送外，還一連開出24張違規紅單，估計男子除了酒駕刑責外，還需面臨未打方向燈：1200-3600元*12次、不依規駛入來車道：600-1800元*4次、不服稽查取締：900-1800元*1次、闖紅燈：1800-5400元*1次、關大燈：1200-3000元*1次、危險駕車：6000元-24000元*1次，短短6分鐘，至少再多噴62000元巨額罰款。

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