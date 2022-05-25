19歲車手被逮「發燒+咳嗽」快篩陽！坦承早有症狀為生活走險

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲線報，有名被害人因遭假冒檢察官詐騙3次，前後交付396萬元，事後詐騙集團又再度找上門要錢，於是配合警方埋伏逮人，未料2名車手中有1人身體不適，快篩之後呈現陽性反應，因屬現行犯，目前仍在戶外偵訊室隔離，嫌犯也坦承「早有症狀，還是要賺錢生活」。

警方調查，56歲的退休男子日前被詐騙集團鎖定，以假檢警的方式3度騙走男子396萬元，事後男子驚覺有異，立刻通知中山分局協助，警員趁詐騙集團再度行騙時，將對方約出面交埋伏逮人。



▲警方埋伏逮捕2詐騙車手，其中1人（紅圈）竟然出現染疫症狀，快篩後呈陽性反應。（圖／記者邱中岳翻攝）



24日下午4時許，警方在中山區龍江路298巷內埋伏，等19歲的男車手、未滿18歲的少年到場赴約取款，上前逮人，將2人帶回派出所準備進行偵訊。途中，19歲的吳姓車手體溫偏高，且出現咳嗽等身體不適的狀況，警方抵達派出所後立刻對吳男進行快篩，結果呈現陽性反應，立刻將他帶往隔離偵訊地點留置。

警方採取戶外偵訊方式，警員也全程穿戴防護衣進行訊問以及戒護，接觸過的警員也立刻進行快篩。吳姓車手坦承，因生活困頓，儘管身體早已出現症狀，但仍透過求職網站應徵，淪為詐騙集團車手。