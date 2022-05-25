確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼30億紓困有望

▲餐飲業受疫情衝擊最直接，經濟部將祭出30億補貼。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內各行各業都受到一定程度的影響。相較於旅遊、觀光業逐步復甦，餐飲業仍最直接受到疫情波動的衝擊，根據經濟部統計，4月份餐飲業營收620億元，年減5.8%，終止連6個月正成長。為了因應後續疫情升溫的影響，經濟部長王美花強調，將繼續與行政院爭取，且具體金額有望來到30億元。

由於疫情升溫，餐飲業營運受到直接衝擊，經濟部16日推出餐飲業優惠行銷補貼，包含優惠以及消費折抵、行銷推廣等，規劃及經費申請通過後，將依方案提供50％補助；其中，開立統一發票業者最高可獲10萬元補貼，免開發票者最高2萬元。整體方案金額6億。

根據統計，此方案一出幾乎「秒殺」，經費即將用罄。為了協助餐飲業撐過疫情衝擊，據了解，行政院已同意加碼30億，預計本周拍板，經費由防疫預算的大水庫支應。

由於目前已進入與疫共存的開放解封階段，各行各業經過2年多的考驗，大多發展出一套模式，對疫情也較能靈活應對。根據政院評估，目前受到衝擊的仍以餐飲業為主，其他業種受到的衝擊不大，但仍要視疫情發展狀況而定，若持續延燒、短時間無法結束，還是會受很大衝擊。

國發會副主委游建華上周在行政院會後記者會也表示，考量到今年政策是經濟與防疫並存，不會採取三級警戒的強烈措施，沒有再編列追加預算的計畫，目前僅向立法院函請同意紓困振興特別條例施行延長1年，將以特別預算8400億元剩餘的1200億元優先支應防疫預算。

▲經濟部發佈4月批發、零售及餐飲業營收統計。（圖／經濟部提供）