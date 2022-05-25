快訊／台中+9766確診連2天超越台北　暴增7人死亡雙創新高

▲台中市衛生局長曾梓展在市議會答詢時提到，今天台中單日新增死亡個案7人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增8萬9352例本土個案，其中台中新增確診個案9766例，不僅逼近萬人大關，人數也二度超越台北，另外死亡個案再增7人，雙雙創下新高，詳細疫情狀況有待台中市政府下午3點記者會說明。

台中市議會今（25）日進行市政總質詢，台中市衛生局長曾梓展在答詢時提到，今天台中單日新增死亡個案7人。另外，市長盧秀燕宣布「台中市兒童BNT疫苗明起開打！」盧秀燕指出，中央首批配發給台中市的兒童BNT疫苗共9萬3千劑，將分為醫療院所預約及校園施打，醫療院所自明日起至5月29日開放施打，校園則自27日開始。

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▲市長盧秀燕宣布「台中市兒童BNT疫苗明起開打！」（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，中央配發給兒童的BNT專屬疫苗9萬3千劑，昨天晚間台中已先到貨5.6萬劑，接續27日會再到貨3.7萬劑，市府團隊連夜盤點與整備，其中3萬3000劑提供醫療院所、6萬劑由校園內統一施打；醫療院所5月26、27、28、29日4天時間可以預約、校園則自27日開始施打；若有市民反應被通知取消，可能是醫療院所預約超量所致。