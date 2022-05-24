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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文日前被批評「過疫情而不入」，而24日臨時新增視察台北榮總行程，並邀請台北市政府一同到場，但因為市長柯文哲確診，由台北市副市長黃珊珊陪同。黃珊珊於會中向蔡英文反映2件事情，包括法傳系統、民眾領取抗病毒藥物等問題。

蔡英文24日下午5時視察北榮，黃珊珊則陪同參與。黃珊珊於致詞時表示，非常感謝蔡英文在國政繁忙之際到達台北市，並替前線人員加油打氣，因為柯文哲確診無法到場，但有特別交代要表達對蔡英文的感謝，並也藉此機會感謝台北榮總，包括從2021年至今開設篩檢站、車來速等，效率非常高，市民滿意度也高。

黃珊珊也向蔡英文反映2件事情，第1點為法傳系統錯誤，無法及時開居隔書，導致民眾每天打電話至區級關懷中心，造成同仁壓力龐大，自己有向醫福會執行長王必勝反映過此事，目前正在進行優化作業，希望將來可以讓第一線同仁好好照顧確診者，而不是做繁瑣行政流程。

至於第2件事情，黃珊珊說，感謝中央聽到「快篩陽有症狀就認定確診」，這部分疑似是週四要上線，而台北市政府正在進行演練，但碰到65歲以下民眾想要拿抗病毒藥物，希望中央可以幫忙陳述，否則將來各大篩檢站都會面臨一樣問題，民眾會質疑「為什麼中央開放全民領藥，但醫院卻沒有開藥」，這點得先替第一線人員說清楚。

黃珊珊指出，接下來「拿藥」將成為地方政府能否讓疫情穩定的重要關鍵，而台北市政府已於上週開始演練，希望各大防疫急門診、車來速都可拿到抗病毒藥物；再次代表柯文哲感謝蔡英文對地方的關心，中央、地方不會分彼此，而台北市疫情現在稍有趨緩，希望能繼續維持下去，將R0值降低。

另外，黃珊珊也表示，疫情間有很多問題被掩蓋，台北市將於今天開始啟動未來的紓困計畫，包括台北捷運運量掉了4成6，各行各業可能都會受到很大影響，加上醫護人員最近真的太累，而中央、地方在疫情後要一起做紓困，希望大家同心協力度過難關。

▼總統蔡英文訪視北榮醫護人員，台北市副市長黃珊珊陪同。（圖／翻攝直播）

▲▼總統蔡英文訪視北榮醫護人員，副市長黃珊珊陪同。（圖／翻攝直播）

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