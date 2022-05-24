張善政拜會議長臨時取消　「村長」：等個10分鐘再離開更有誠意

▲國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政，今天原本預計拜會桃園市會議長邱奕勝卻臨時取消，大批媒體獲悉後一臉錯愕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨徵召參選桃園市長的前行政院長張善政，今天臨時決定拜會桃園市議會議長邱奕勝，但因邱主持議會總質詢無暇會面而臨時取消，多名國民黨議員覺得張臨時決定拜會議長似乎聯繫上出現問題，但大多不願表示意見。「村長」詹江村受訪時肯定張善政是少數行政資歷豐富的候選人，但即使知道會撲空也該試著多走幾趟展現誠意，還有加強的空間。

張善政今天決定拜會桃園市議會議長邱奕勝，大批媒體上午10時許在議會守候，議長上午曾說，議會開大門歡迎大家，但隨後邱奕獲悉張善政臨時來訪，面對媒體詢問則稱「沒約好」，雙方幕僚協調後還是破局收場，張善政團隊緊急在群組宣布，「今天張院長跟邱議長聯繫，邱議長表示今日正在主持會議，會再另尋時間與張院長見面暢談，院長非常謝謝議長，也希望等議長方便時登門拜訪交換意見。」

▲國民黨籍市議員「村長」詹江村受訪時肯定張善政是個行政經歷非常豐富的候選人，非常適合來桃園當市長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於雙方會面破局，多位國民黨市議員選擇避而不談，詹江村受訪時說，張接受徵召願意拜會議長，但為表示誠意，即使撲空也是誠意，知道會撲空就不來就有再加強的空間，試著多走幾次，人總是會被感動的，等個10分鐘，留個名片再離開更能展現誠意。

詹江村認為，張在政治方面選舉方面比較沒有細胞，政壇上會選舉的人非常多，不懂選舉卻有非常有豐富行政資歷的人反而不多。桃園市8年來鄭文燦市長在六都民調都排列前面，因為很會做人，且活動辦得多，但真正落實重大建設通通都延宕。

詹江村意有所指的強調，現在需要的一個善於理政的新的市長，而不是再來一個會作秀、懂得選舉細胞的市長！張擁有豐富行政經驗，個人認為是非常適合來當桃園市長，但人與人之間溝通與基層，還有選舉的風險，張獲得徵召後親自打電話向議員溝通這點非常好。

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