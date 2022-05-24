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桃園市長提名之爭　呂玉玲「放下情緒」：黨主席要拿出誠意

▲有意爭取國民黨桃園市長選舉的立委呂玉玲，神隱多日後今天露面聲稱「放下情緒，給予祝福」。（圖／翻攝自呂玉玲臉書）

▲有意爭取國民黨桃園市長選舉的立委呂玉玲，神隱多日後今天露面聲稱「放下情緒，給予祝福」。（圖／翻攝自呂玉玲臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

有意爭取國民黨桃園市長提名的立委呂玉玲，日前獲悉國民黨中央決定徵召前行政院長張善政後，一度放話「沒有溝通、亂無章法、不能接受！」神隱多日後今天露面表示，「為了桃園，已放下個人情緒，給予祝福。」眼前最重要的是給支持者交代，被詢問是否接受道歉，呂玉玲則認為「個人情緒不重要」。

針對國民黨中央決定徵召張善政參選桃園市長，早於數月前宣布將角逐下屆桃園市長的立委呂玉玲，當天獲悉後強調「沒有溝通、亂無章法、不能接受！」甚至謹慎思考，強調任何動作都不排除。

呂玉玲神隱多日後，今天上午受訪時指出，「為了桃園，已放下個人情緒，給予祝福」，認為現階段最重要是黨主席朱立倫要拿出誠意，向國民黨支持者說清楚、講明白。

呂玉玲說，目前爭取桃園人認同才重要，針對外傳她可能會參選到底說法，她則沒想過此事，現在為桃園做事、協助疫情工作才是最重要；對於張善政表達拜訪之意，呂則強調，「張去拜訪桃園市議會議長邱奕勝就好了，不必來看我們了，自己會專注在該做的事情上。」

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