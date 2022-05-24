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高嘉瑜實測「郭董版PCR機」超滿意　王浩宇嗆：欸！妳民進黨欸

記者邱晟軒／綜合報導　

民進黨立委高嘉瑜昨（23）日收到PCR陽性通知，隨後，她也試用了「郭董版家用PCR機（俗稱口水機）」，發現和醫院檢測的Ct值相近，直呼「很適合居家自我監測」。對此，前民進黨籍桃園市議員王浩宇質疑郭董PCR機器根本就是有錢人的玩具，更嗆聲高嘉瑜「妳民進黨欸」。

高嘉瑜昨在個人臉書發文「感謝好朋友高虹安委員緊急借調最近很夯郭董家用PCR機，今天（23日）下午在家依照機器指示操作，測出PCR陽性，CT值20！跟昨天等了24小時得到的報告CT值18差不多，也代表有在進步，病毒量有減少，真的很適合居家自我監測。」

▲▼高嘉瑜。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

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▲高嘉瑜確診試用「郭董版家用PCR機器」，CT值20。（圖／翻攝臉書／高嘉瑜）

對於高嘉瑜緊急借調「郭董口水機的PCR機器」，王浩宇先是在臉書發文嗆聲「欸妳民進黨欸！柯文哲跟高嘉瑜，手上都有郭董口水機」，之後更連發數篇貼文說明。

王浩宇表示「郭董家用口水機，每台一萬元，買回家之後，每次檢驗還要另外買試劑，平均價格約100元，就算是買180元的快篩，也要檢驗225次才會回本，誰會用那麼多次？然後，一次篩檢時間要1小時以上。如果全家人四個人都要檢驗才能上班上課，那就要等四小時，大概凌晨3-4點就要起來操作做了，而且一樣要花400元。」

「重點是，家用快篩PCR仍為快篩」王浩宇指出，「保險、確診什麼的，最後還是得到醫院去PCR，誰會浪費那麼高的價格，買一個以後不知道會不會用到的東西？」

▲▼鴻海創辦人郭台銘參觀「富佳生技」台灣醫療科技展展位，親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘親自示範俗稱「口水機」的唾液PCR快篩機。（資料照／記者李毓康攝）

王浩宇直言「說白了，就是有錢人的玩具」，他認為，一般人每個月買5劑的實名制快篩只要500元，如果有必要再多買180元的超商快篩15分鐘就有結果，沒必要花1萬買這個，根本又貴又慢，以後一定放在家裡生灰塵，「高嘉瑜、柯阿伯還幫忙廣告？」

王浩宇表示，如果你是企業老闆？你是要買一台郭董口水機10000元，然後另外買每個100元的試劑一個個幫員工快篩，每個等一小時，還是直接大量採購100元或更便宜的試劑，平均10分鐘就有結果？而且可以一次大家都同時用？「我不覺得口水快篩，未來會有競爭力。」

▼王浩宇在臉書發文質疑。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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