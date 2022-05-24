守護居家安全的救命神器　南消加強推廣宣導

▲住警器能在火災發生初期，偵測到煙霧或高溫後，發出高分貝的警報聲，可以達到很好的預警效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021年發生住宅火災案件，其中因住警器成功動作而減災的火警案件達37件，成功逃生人數有88人；今年1月迄今亦有10件住警器成功動作案件，成功逃生人數12人，住警器屢屢建功，可見居家裝設住警器的重要性。

防範火災事故發生，除平時注意居家用火用電安全外，民眾應主動安裝住警器，能有效輔助住戶愈早發現火災，進而愈早通報119並採取滅火或逃生避難行動，就有愈大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

住警器能在火災發生初期，偵測到煙霧或高溫後，發出高分貝的警報聲，可以達到很好的預警效果。為使市民更容易了解住警器資訊，臺南市政府消防局製作住警器宣導懶人包，關於住警器特性、種類及建議裝設位置，以簡單易懂的方式呈現，加深民眾印象，藉以提升購置意願，並正確安裝、維護住警器。

另為保障市民租賃房屋之安全，依據台南市火災預防自治條例第5條，台南市消防局於2019年4月23公告「出租住宅場所」為經主管機關公告指定之場所，應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等租屋，市民若發現房東沒有裝設「住宅用火災警報器」可要求房東依法設置、撥打119向消防局或逕向轄區消防分隊反應，消防局將派員前往稽查。同時為強化外籍移工租屋的消防安全，消防局與勞工局建立橫向聯繫，由勞工局定期提供外籍移工宿舍清冊予消防局，作為優先宣導訪視對象，要求其管理權人裝設住警器。

市長黃偉哲呼籲，針對未設置火警自動警報裝置的住宅場所，民眾應自行購置住警器，以確保住家防火安全。住警器價格便宜、安裝簡便，不需配線，只要黏貼雙面膠或掛勾即可安裝，建議裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯之最頂層等適當位置，正確安裝住警器，可全年無休、24小時不間斷偵知示警火災，讓住家更加安全。

消防局長李明峯表示，深夜或清晨常因民眾熟睡是最無警覺及防備的時段，萬一發生火災，往往難以及早察覺，導致錯失避難逃生先機，造成人命傷亡；如果家中有裝設住警器，便能及早發現火災，及早應變，及早逃生，減低人命傷亡及財物損失。