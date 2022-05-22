保障救護出勤安全　台南市在地企業捐贈南消七大隊快篩試劑

▲台南市在地企業關心消防局第七大隊消防人員，共同捐贈台南市消防之友會第七辦事處購置575劑新冠肺炎快篩試劑，發給分隊消防人員，保障安全防護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市在地企業關心消防局第七大隊消防人員，共同捐贈台南市消防之友會第七辦事處購置575劑新冠肺炎快篩試劑，21日到貨後，馬上轉發給分隊消防人員，保障消防出勤同仁的安全防護。

第七大隊長黃輝林表示，第七大隊轄區為台南市東區、南區及中西區，計有南門分隊、中正分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、後甲分隊及崇善分隊7個分隊，其中還有南門及東門兩支高級救護隊，甚至疫情期間成立「東門專載隊」擔服高風險病患載運工作，近來本土確診案例居高不下，多是家戶傳染造成染疫，無症狀及輕症者佔多數，出勤同仁接觸機會多相對風險也高，非常感謝台瀛造漆工業公司、五施慈善會暨惠騰家電、正旭塑膠廠、及鴻興紙器廠等4家在地企業捐贈快篩試劑，無疑對第一線消防人員是場及時雨。

台南市消防局在局長李明峯的努力和市長黃偉哲的支持下，未來將陸續增購數千劑快篩試劑，第七大隊在本次在地企業的善心捐贈下更可完善並提升消防人員的防疫能量和執勤安全，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防同仁的防疫安全。

第七大隊也呼籲民眾珍惜救護資源，在目前疫情高漲的期間，救護案件也高居不下同時也加大消防救護同仁的壓力，如果輕症或非危急狀況請自行就醫，把救護資源留給真正需要的人；同時也歡迎熱血的台南市民加入義勇消防人員的行列，共同打造更安全的生活環境。