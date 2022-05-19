快訊／台南+4795！國中小下周全面線上教學　自主決定採實體課

▲台南市長黃偉哲指出，台南市19日新增4795名COVID-19確診病例，因應疫情下周可能的高峰期，台南市國中小規劃下周起暫停實體授課，改成線上教學，。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市19日新增4795名COVID-19確診病例，統計至18日，今年累計確診個案35424人，其中14433人已解除隔離，20991人尚在隔離中，市長黃偉哲指出，因應疫情下周可能的高峰期，台南市國中小規劃下周起暫停實體授課，改成線上教學一周，但學校、家長可視需要，自主性實體上課。

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台南市長黃偉哲指出，19日日台南市+4795個病例，確診人數增加比較多，因為有一部分是採取快篩陽就視同確診，有三類人，因此陽性就會變多。由於最近學校學期大概還剩1個月左右，大概在6月10多日陸續進入學期末，在這個月裡面，包括有國中會考在5/21、22就會舉辦，國三的學生5/14開始，一直到5/21、5/22考試前，都是改成線上上課，確保這些國三學生他們不會來到學校，因為有人確診造成停課，影響到他們考試的權益。

今天，我們跟幾個縣市長大家討論過，因為有一些政策性的決定，尤其大家昨天也非常在意，因為台灣也是一日生活圈，其實這一日生活圈不是今天才知道，所以北部的疫情會有南擴的現象，要做一些預防性措施，我們等下請教育局鄭局長跟各位報告。

衛生局林曉玫科長指出，近日陸續接獲反映有整批快篩陽的移工前往醫院等待PCR，造成醫院篩檢量能塞車，台南市衛生局為解決類似狀況頻傳，將由勞工局積極向雇主宣導，請務必協助確診移工填寫自主回報相關系統，才能讓確診個案的同住移工朋友符合居隔資格，在快篩陽性時能線上經由醫事人員視訊判定是否確診，減少外出群聚和避免醫院壅塞等感染風險。

台南市勞工局日前已協助逾200家聘僱移工事業單位建立防疫長制度，即日起勞工局將全力宣導相關職場防疫長，務必教育並協助確診移工填寫自主回報系統。

衛生局指出，目前每日皆公布6萬至8萬名以上的COVID-19本土確診個案，為協助保全企業營運人力及台南市醫療量能，衛生局提醒仲介公司、雇主及企業主，若事業單位內有移工快篩陽性或PCR陽性確診，密切接觸者匡列以同住親友（含同寢室友）為原則；為加速疫調及居家照護作業，請移工仲介公司或雇主在確診者收到疾管署「確診個案自主回報疫調系統」及衛生局簡訊（就醫時請務必提供正確手機號碼）後協助回填相關資料，若尚未收到簡訊，亦可透過衛生局官網首頁連結填寫「台南市COVID-19確診個案問卷」，及使用「全民健保行動快易通—健康存摺」APP直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結填寫密切接觸者。

衛生局指出，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性時，請保留好快篩劑陽性的卡匣並拍照留存，線上經由醫事人員視訊判定是否為確診個案，如達共識即不需再PCR採檢；也可透過「臺南共照雲」LINE@官方帳號的人工智慧影像辨識快篩試劑功能，確認身份和快篩陽性後直接安排醫師視訊，使用方法可瀏覽衛生局網頁 https://reurl.cc/x9LxKV 。如仍需就醫採檢，建議移工仲介公司或雇主可優先接洽原健檢合作院所或鄰近診所合作。

衛生局提醒，上述三類人快篩陽性時，可於白天進行視訊診療研判，避免夜間前往醫院急診進行PCR採檢；呼籲優先使用視訊門診，中、重症者才需前往醫療院所。若仍有前往醫院就醫之需求，不需透過防疫計程車，可由雇主或仲介公司自行安排接送（雙方全程配戴好口罩），但不可搭乘大眾運輸工具。

黃偉哲市長說，疫情海嘯即將襲來，疫情即將從北部蔓延到南部，因應下週應該是疫情高峰，市府必須採取一些行動，尤其國小還有國中的階段，他們omicron染疫情況比較嚴重，因此採取預防性停課，不過因為台南市2百多所國小、70多所國中，有些學校目前為止，都還是很平安的，如果在家長及校方都同意的情況下，他們可以自主採取實體上課，其他的部分，原則上就採取預防性停課一週。另外，如果孩子在家中沒有人照顧的，想要送到學校，學校也不會拒絕，原則上還是可以到校接受照顧。實體上課有實體上課的好處，但是因為實體上課也有實體上課的風險，所以因應這個疫情下週會有比較大的明顯變化，所以我們採取線上上課，減少實體接觸這樣的方式，希望對於學生的保護會比較周全。

