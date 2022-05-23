齊力抗疫　南消第五大隊獲贈5倍量能快篩試劑

▲台南市消防局第五大隊獲熱心人士捐贈800劑快篩試劑，與原庫存量合計共有1千餘劑，與大隊人數相比已達到5倍量能，有效保障人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期疫情升溫，在第一線執行救災救護勤務的消防人員染疫的風險也隨著升高，在面對看不到的病毒危害，避免疫情擴散，確實的清潔消毒與出現症狀時的快篩便顯得非常重要，台南市消防局第五大隊獲熱心人士捐贈800劑快篩試劑，與原庫存量合計共有1千餘劑，與大隊人數相比已達到5倍量能，有效保障人員安全。

台南市消防局第五大隊為確保人員執勤安全，除律定各分隊需強化每日清潔消毒外，更是通報各分隊，人員如有出現相關新冠肺炎症狀時，皆可至大隊領取快篩試劑進行快篩，以期能第一時間發現病兆，降低擴大傳播風險。

在降低消防人員執勤染疫與傳播風險的前提下，出現症狀之時立即執行快篩就顯得更為重要，臺南市消防局在市長黃偉哲的支持與局長李明峯的努力下，也立即增購快篩試劑來供同仁使用，除此之外第五大隊轄內善心人士與企業，如台南市消防之友會第五辦事處處長薛文祥、璟馨婦幼醫院院長林錦義及五施慈善會理事長暨惠騰家電董事長邱威傑，更立刻表達捐贈快篩試劑之意，透過地方人士對於消防人員的關心與支持，為辛苦奔波的消防人員提升抗疫量能，以保護第一線工作人員的執勤安全。

消防局局長李明峯表示，消防局保障人員執勤安全、降低染疫風險是消防局抗疫作戰中最為重視的一環，透過政府的採購與善心人士的捐贈，消防局目前的快篩試劑絕對充足，消防人員只要出現症狀即可至各大隊領取快篩試劑，以確保人員與家人的安全，也避免傳染鏈持續擴大，同時也特別感謝薛文祥處長、林錦義院長及邱威傑理事長即時捐贈防疫物資，強化第一線消防同仁防疫能量，讓消防人員能全心全意做好救災救護的工作。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，在疫情持續升溫的當下，防疫工作時刻不能鬆懈，為確保消防工作順利運行，消防局第五大隊已實施各項強化清潔消毒、症狀快篩及關懷同仁健康等防疫措施目，此外目前第五大隊約有200位消防人員，本次在獲贈800劑快篩試劑後，與原庫存量合計共有1千餘劑，與大隊人數相比已達到五倍量能，快篩試劑絕對充足。