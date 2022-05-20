落實消防安檢提升效率　南消第五大隊辦理安檢人員在職訓練

▲台南市消防局第五大隊，為強化安檢能力，辦理「2022年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為強化安檢能力，降低公共場所危險因子，20日上午特辦理「2022年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能。

因近年來國內發生多起老人福利機構、護理之家火災造成傷亡事件，為強化長期照顧機構防災避難及公共安全效能，這次訓練因應衛生局「護理安全之家改善公共安全設施補助計畫」，安排護理之家水道連結型撒水設備之性能測試等課程。此外，第五大隊邀請消防局退休資深安檢人員暨消友會技術顧問何光泰擔任講師，分享安檢經驗及檢查技巧，並實地前往高層建築物檢查消防及搶救必要設備，避免去年高雄城中城事件再度重演。

另台南市聚集許多科技業及傳統產業，為南台灣經濟重鎮。然而，部分工廠在製造或處理過程中，會使用公共危險物品或化學品，如稍有不慎恐引發災害。根據內政部消防署2015至2020年公共危險物品場所事故統計，危險物品場所發生火災主要原因是人為疏失(如操作不當、管理不善及設備故障等)。故本次訓練也特別講授公共危險物品場所使用安全及注意事項，使安檢人員執行檢查同時，宣導業者依據自身場所作業型態，落實安全管理工作。

消防局局長李明峯表示，消防局持續推動消防安檢的專業化與專責化，增進消防安全檢查效能。而場所業者也應重視公共安全，除設置消防安全設備，並定期維護保持堪用，落實『自己財產‧自己保護』理念，進而維護民眾生命財產安全。

台南市消防局第五大隊大隊長鄭誌峰表示，隨著法令與時俱進，消防機關需定期辦理安檢講習訓練，除了更新法令資訊，也透過課程中的交流，了解安檢人員實際執勤時所遭遇之問題，反映給消防局協調處理，增進查察效率。