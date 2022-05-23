疫情發燒　南消六大隊辦疫情期間火災人潮疏散分流演練

▲台南市消防局第六救災救護大隊，辦理疫情期間火災人潮疏散分流演練，在疫情嚴峻期間減少火災時疏散作業集中人潮彼此交叉感染的機會，並保護救災人員健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午辦理疫情期間火災人潮疏散分流演練，因應轄內集合住宅眾多，在疫情嚴峻期間減少火災時疏散作業集中的人潮彼此交叉感染的機會，並保護第一線救災人員健康安全。

南消六大隊指出，在火災時經由結合消防大隊幕僚廣播主動式引導，搭配警示設備於出口進行確診輕症或居家隔離民眾分流分區分散集合，期有效減少疫情傳播之可能。

這次演練之重點，除了人潮疏散分流外，亦訓練大隊幕僚人員針對有接觸確診民眾消防員消防裝備、手套等消毒作業，減少消防弟兄感染之機率。南消第六大救災救護大隊長邱淵明表示，演練之重點，除了人潮疏散分流外，亦訓練大隊幕僚人員針對有接觸確診民眾消防員消防裝備、手套等消毒作業，減少消防弟兄感染之機率。

消防局長李明峯說，火災發生時引導居民正確避難逃生為首要目標，提前建立疏散分流機制，規劃確診輕症或居家隔離民眾戶外集合地點，使救災人員除專注於人命搜救外，同時保護自身健康安全。