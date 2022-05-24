普丁坐擁6兆身家「比馬斯克還有錢」　致富秘訣曝光

▲普丁的資產總額據稱高達2000億美元（約新台幣5.9兆元），比全球首富馬斯克還富有。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯總統普丁發動侵烏行動後，西方國家便紛紛對其實施制裁行動，不過由於人們至今仍不清楚普丁究竟有多少確切資產，因此外界質疑，相關制裁是否真的能對普丁產生影響。有金融專家指出，普丁目前的資產總額可能已達2000億美元（約新台幣5.9兆元），而美國財經雜誌《富比士》則分析，普丁主要是靠著俄國寡頭與其密友家人來聚財。

美國商業雜誌《財星》指出，儘管克里姆林宮聲稱，普丁的年薪為860萬盧布（約新台幣430萬元），而他公開披露的資產也只有一套800平方英尺（約74坪）的公寓、一輛拖車和三輛汽車，但專家卻預估，普丁的資產總額可能高達2000億美元，就連世界首富馬斯克（Elon Musk）都承認，「普丁比我有錢多了」。

人們過去經常可以見到普丁戴著高端的奢侈名錶，其中被媒體拍到的就有價值6萬美元（約新台幣177.5萬元）的百達翡麗萬年曆腕表，和價值高達50萬美元（約新台幣1480萬元）的朗格腕表，而這些名錶的零售價是普丁年收入的好幾倍。此外，普丁還擁有一艘由俄羅斯海軍潛艇製造商所設計的超大型遊艇和58架飛機、直升機，其中名為「飛行克里姆林宮」的飛機上，還設有一個黃金馬桶。

據傳，普丁共有20座房子和700輛名車，其中最有名的就是坐落於黑海懸崖上、號稱是「普丁私人皇宮」的豪宅。它佔地約19萬平方英尺（約5340坪），富麗堂皇與奢華程度令人乍舌，戶外除了有多個花園包圍外，內部還有溫泉浴場、音樂廳、賭場、酒吧和鋼管舞廳，每年單只維護景觀美化就要動用40名員工的人力，並耗費200萬美元（約新台幣6000萬元）。

▲位於黑海懸崖的神秘豪宅據稱是普丁所有。（圖／翻攝自推特）

《富比士》指出，普丁之所以如此富有的原因有二。金融家布勞德（Bill Browder）表示，普丁的財富累積要從2003年開始講起；當時，俄羅斯最富有的寡頭霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）因金援俄國反對黨而被控以詐欺和逃稅罪，隨後這名坐擁150億美元財富的富豪便被送入監獄，而他的財產除了被凍結外，公司也被拆分。

在霍多科夫斯基事件爆發後，其他寡頭開始慢慢向普丁靠攏，讓普丁同時擁有一批可以替自己做事，又會乖乖上交財富的親信。布勞德認為，普丁可能利用了這次機會，與其他寡頭達成協議，「他逼迫這些寡頭交出50%的財富，不然就會沒收他們100%的財富，並將你扔進監獄。我估計，普丁在他掌權的17年裡，通過類似行動積累了2000億美元的非法收益。」

其二，普丁也會通過他在政府的影響力，幫助他的密友和家人賺錢。報導稱，普丁核心圈子的不少童年好友、親密盟友和家人都在他的幫助下獲得了巨額財富。舉例來說，普丁的前女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）34歲便成為了億萬富翁，而普丁的另一位好友羅滕貝格（Arkady Rotenberg）在2014年冬奧會前夕，從各種政府合約中賺取了超過70億美元（約新台幣2070億元）的收入。

然而《富比士》也指出，普丁或許實際上並不如外界傳聞的那般富有，這些謠言只是為了替他樹立形象而被放出的消息。彭博社專欄作家伯希德斯基（Leonid Bershidsky）認為，「俄羅斯總統在行使權力時根本不需要累積個人財富，這整個國家都聽命於他，只要普丁打個響指，國有企業就會以極低的價格把資產割讓給他的朋友，富豪們也會出資翻修他的官邸，他什麼也不必做。」