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衛星照曝俄羅斯偷竊烏克蘭糧食！　俄軍控制區「穀倉被清空」

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭戰爭恐加劇全球糧食危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已滿3個月，危害無數平民，克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口的衛星照更顯示，俄國偷竊烏克蘭糧食的行為似乎正在加劇。烏國官員也指控，俄軍在他們佔領的地區搜刮糧食，清空穀倉後運往南方。

CNN報導，美國太空技術公司Maxar於19日及21日在塞瓦斯托波爾港口拍攝的衛星照可見，二艘懸掛俄國國旗的貨船「Matros Pozynich」及「Matros Koshka」停靠在看似糧食筒倉的物體旁邊，將穀物從輸送帶倒進一個敞開的筒倉內。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，這二艘船目前都已離開港口，前者正穿越愛琴海，向黎巴嫩首都貝魯特前進，後者則仍在黑海航行。

目前很難確認這二艘貨船是否確實裝載從烏克蘭偷來的糧食，但被俄國併吞的克里比亞不如農業發達的赫爾松及札波羅熱地區，幾乎不生產糧食。

烏國官員及產業人士向CNN透露，俄軍控制區部分穀倉被搜刮一空，裡頭的糧食全被運往南方。Matros Pozynich號本月稍早就曾執行類似任務，裝載穀物駛出黑海後進入地中海。

與此同時，俄國仍持續阻止烏克蘭自港口出口貨物，全球糧食危機憂慮升高。烏國總統澤倫斯基21日表示，「國際社會必須幫助烏克蘭疏通港口，否則糧食危機將伴隨能源危機而來，將有更多國家面臨困境。俄國幾乎封鎖所有港口和透過海路出口糧食的機會，像是我們的穀物、大麥、向日葵等很多東西。」

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