李根大尉躺醫院畫面曝！證實將「請病假」返韓　盼康復再回烏克蘭

▲李根大尉與烏克蘭國際軍團喬治亞隊員合照。（圖／翻攝自Korea Defense Blog）

記者張寧倢／編譯

南韓海軍特戰團退役軍官、78萬訂閱YouTuber「李根大尉」，遠赴烏克蘭參軍抗俄，多次傳出戰死等消息，如今被證實在執行偵察任務時受傷。YouTube團隊公開了他躺在磁振造影（MRI）設備上的照片並表示，李根大尉打算「請病假」回韓國治療，但康復後盼能獲准再次回到烏克蘭。

▲南韓網紅「李根大尉」將請病假返回韓國接受進一步治療，盼康復後政府能允許他再次入境烏克蘭作戰。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

根據南韓「news1」報導，李根大尉在烏俄戰爭爆發後，以「國際義勇軍」身分遠赴烏克蘭作戰，然而，14日卻傳出在挺進敵區，指揮偵察任務時受傷，被送往烏克蘭醫院。幕後YouTube團隊隨後發文公開他接受磁振造影檢查的照片稱，雖然李根傷勢不嚴重，但經主治醫師判斷，需要進行集中治療與幾個月的復健治療。

文中指出，李根大尉準備「請病假」返回南韓接受額外治療，但同時他也希望，在傷勢復原後，能獲得政府允許再次回到烏克蘭參與作戰。烏克蘭國際軍團方面表示，儘管李根在烏克蘭軍醫院接受治療，但為了完全康復將先行返家，但他會盡快返回烏克蘭，繼續服役守護烏克蘭人民，「我們期待他盡快康復並重新回來。」

▲李根大尉在烏克蘭前線作戰時的畫面。（圖／翻攝自YouTube／ROKSEAL）

報導指出，李根大尉在未經南韓政府許可下，擅自訪問、滯留在禁止旅遊名單上的國家，因違反《護照法》嫌疑遭到告發，首爾警察廳現已經著手調查。李根大尉得知此事後曾表示，「我滯留在烏克蘭是非法的，僅僅因為參與了這場戰爭，我回國時將會在機場遭到逮捕。」

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