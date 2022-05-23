台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學…今萬人到校

▲台中國高中小學今起遠距教學一周 盧秀燕：停課不停學…今10459人到校。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

全國今(23)日本土確診新增6萬6247例，台中市本土個案新增7140例。今日至5月27日，台中市公立幼兒園、國小、國中、高中停止實體課程，國小以上學生待在家中改採遠距教學。台中市長盧秀燕下午在記者會上表示，仍有部分家庭可能有需要將孩子送往學校由師長照料，統計今日國小、國中、高中到校人數仍有1萬459人，佔全體學生數目3.35%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧市長指出，安心營養午餐券自今年4月開始，台中率先六都將費用從50元提高至65元，市府預算也從原先1億8900萬元提高至約2億5千萬元，照顧更多弱勢和清寒家庭，由於這周改採遠距教學，弱勢和清寒家庭的學童可能需要更多照料，預計台中市有2萬多名學生，包含「低收入戶」、「中低收入戶」、「家庭突遭變故」、「經導師認定」等弱勢學童，可由家長帶孩子去超商、超市等購買餐食，65元補助經費由市府提供，讓家長減輕些負擔，待復課後孩子們將恢復在學校吃營養午餐。

盧秀燕說，有家長擔心改採遠距教學，但家中沒有3C設備，截至去年三級警戒期間，學校一共借出4900台平板和電腦，目前可借用的平板和筆電有1萬9000部，數量足夠，有需要的家長可以跟學校反映，讓孩子在家中線上學習不中斷。

▲台中市教育局長楊振昇表示，台中市前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三都有相關課程的線上教學素材放在網路上。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市教育局長楊振昇表示，因應「停課不停學」，台中市前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三都有相關課程的線上教學素材放在網路上，可提供學生預習、回放、重複學習，課程在網路上可以查詢到，也方便點選，老師授課時可輔佐使用，學生也可以自行使用，在老師替班級進行線上教學的「同步學習」之外，學生也可以自己安排時間持續吸收課堂內容，學習不中斷。