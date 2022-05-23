確診數續降！基隆疫情走在全國之前　林右昌：耐心觀察不能放鬆

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（23日）國內本土病例新增1478例！市長林右昌針對疫情召開記者會說明，疫情從3月25日算起，到4月15日是一個階段，每日確診數約30至40例；第二階段從4月16日突破百例後，確診數連續16天每天都創新高，直到5月2日達到高峰點1231例；第三階段從5月2日之後到5月18日，約16天左右的時間，期間無每天創新高，但變成每4天左右，會有1個突破高點。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌指出，從5月18日之後，進入一個新階段，本市每日確診數4天來持續下降，從最高2530例降至今天1471例，降幅約41.8％，這是疫情以來沒有發生過的狀況；由於本市確診案例約15%，是由外縣市通報（外縣市通報，但戶籍在基隆），一定程度受到雙北市疫情狀況影響，因此我們將持續密切觀察發展趨勢。

是否代表5月18日是本市這波疫情高峰，林右昌表示，基隆市走在全國疫情最前線，很多指標其實可以做為全國疫情趨勢判斷的參考；本市疫情走在全國之前，應再耐心觀察幾天，並由CDC與專家進一步綜合判斷。

林右昌說，由於疫情發展早，本市累計確診數占人口比例自然較高，今天本市累計確診數為4萬3413例，已達全市人口12％；如加上未做PCR篩檢的隱性確診者，相信應該接近15％，也應該達到之前CDC推估數值的低推估數。

林右昌表示，全國上週本土案例較前一週增加34％，而且中南部增幅高於北部，北部地區增幅趨緩，台北市11％，新北市10％，而基隆市上週增幅約8％，是全國最低。全國疫情仍在發展中，一定要戒慎恐懼，不能有絲毫放鬆。

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