降了！彰化確診跌破2千　65歲以上長者比例升至12.3%

▲彰化5月23日防疫說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

降了！中央23日公布新增6萬6247例本土病例，確診人數已連4天下降中，彰化縣今天新增1,979人確診，也比昨天大幅減少380人，依據確診年齡層分佈，仍以青壯年族群最多，佔50%以上，但老年族群個案比例已增加到12.3%，王惠美呼籲，沒有打疫苗死亡率是打過3劑疫苗的6倍，因此提醒民眾趕快施打疫苗。

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衛生局長葉彥伯指出，目前是治療、預防重症的關鍵時刻，重要做法就是吃抗病毒藥及施打疫苗，彰化縣5月23日確診個案的年齡分布，18歲以下約為18.8%，以青壯年為大宗；另外是65歲以上已經增加到12.3%，因此提醒大家一定要做好自身的防疫工作。在人數方面，外縣市通報有514人，佔26%；外籍移工有99人，佔5.0%；長照機構住民及員工有18人，佔0.9%；居家隔離、居家檢疫期間發病確診有358人，佔18.1%；同戶確診有128人，佔6.5%；單一個案確診有862人，佔43.9%。

王惠美說，很多鄉親關心，如果快篩陽性的時候該怎麼辦？提醒大家，1.是65歲以上長者，快篩陽性，經醫師或醫事人員確認，即為確診，開立抗病毒藥物，不需PCR採檢；「居家隔離、居家檢疫、自主防疫」期間快篩陽性，經醫師或醫事人員確認，即可確診，不需 PCR 採檢，非以上兩類民眾快篩陽性，仍須經醫院 PCR 採檢確診。

王惠美表示，居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，特別是兒童的部分，如果出現發燒超過48小時，或高燒大於39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿等以上症狀，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院。

另外，如果出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等以上現象，請緊急連絡119送醫或自行就醫。