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超商女店員提醒「掃QR Code實聯制」　火爆男竟朝她下巴揮拳

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲汐止區廖姓男子不滿全家蔡姓女店員要求實聯制，竟徒手毆打女店員下顎一拳 。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區廖姓男子，去年5月間前往全家便利商店購物，因不滿任大夜班櫃台蔡姓女店員要求落實實名制登記，竟化身「拳王」，出拳毆打蔡姓女店員下顎，導致蔡女受傷，眼見闖大禍的廖男當下落荒而逃，事後蔡女報警提告。士林地院審結，依傷害罪，處拘役20日，可易科罰金2萬。

為了追蹤疫情軌跡，2021年5月19日凡到公共場所，都會要求民眾落實實聯制資料登記，直到今年4月26日止取消該措施。

廖男於去年5月23日上午5時20分，前往汐止區某全家便利商店內購物時，未實際落實名制登記，竟趁蔡姓女店員上前檢查時，直接以右手徒手毆打店員下顎一拳。

廖男挨告後辯稱，是女店員刁難他，他當時只是上前把店員臉上口罩拉下，完全沒有碰到對方，甚至沒有出手毆打。蔡姓女店員反駁，她當下要求廖男完成實名制，但他疑似聽不懂，後來廖男比出QRCODE手勢，她以為對方已完成實名制登記，上前檢查後，卻慘遭毆打，被毆打後，她也當下表示要報警，但廖男在警察到場前就落跑。

法官勘驗現場監視器發現，廖男確實有伸手到蔡姓女店員下巴，且根據診斷證明書可證傷勢部位與廖男伸手碰觸位置相符。

法院審酌廖姓男子明知新冠肺炎疫情嚴峻，政府為避免疫情擴大，以及事後能確實追蹤確診者足跡，一再要求民眾前往公共場所須落實實名制，但卻僅因不滿店員善意提醒，竟徒手打人，實屬不該，兼衡犯後未能坦然面對態度，也未與店員達成和解，依傷害罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元。

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