染疫身亡家屬可領10萬慰問金！苗栗累計3死病例　尚需解剖判定

▲苗栗累計有3例死亡案例，但尚須進一步專案解剖後才可確定死因是否與新冠肺炎有關，家屬才能領到衛福部所發放的10萬元慰問金。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）



記者林冠吟／苗栗報導

新冠肺炎延燒近2年時間，衛福部去年也宣布為減輕民眾經濟負擔，民眾如有家人因感染新冠肺炎而不幸死亡，經專案判定後可領10萬的染疫死亡喪葬慰問金，民眾只要符合5點要求，都可以前來申請。而苗栗縣內已有3例相關死亡案例，至於是否與新冠肺炎確實相關，均仍需進一步解剖判定。

苗栗縣府指出，為慰問染疫不幸死亡者之家屬，減輕家庭喪葬費用負擔，只要個案為指揮中心認定為新冠肺炎確診死亡者，就可以領取10萬元喪葬慰問金。

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而符合慰問金發放的受領人應備文件如下：

1.死亡證明書（需有提及covid-19相關字樣）2.受領人存摺封面影本3.領據4.共同委任聲明書5.特殊困難事由聲明書(無法取得所有受領人委任書時提供)，相關文件皆可前往衛福部網站上下載：https://covid19.mohw.gov.tw/ch/cp-5188-61909-205.html。如民眾仍有相關問題，也可電洽037-559665詢問。

不過苗栗縣內目前已有3例死亡病例，不過死亡原因是否與新冠肺炎有直接相關，仍須進一步藉由解剖、專案判定後才能確定。