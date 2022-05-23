高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

▲民進黨立委高嘉瑜（右）指控，民進黨立委邱志偉（左）在議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜23日表示，自己在今天收到PCR檢測結果的通知，自己確定陽性、Ct值18，指控民進黨立委邱志偉在立法院未戴口罩喝咖啡，「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，請邱志偉要注意自身的防疫，否則也要提醒坐在他旁邊的人，並直言邱志偉真的要負最大的責任。

高嘉瑜晚間透過影片向媒體表示，她在下午3點多接到三軍總醫院的通知，昨天做的PCR檢測確定是陽性、Ct值18，也很感謝松山機場的PCR採檢站，可以說是高效率，讓她在24小時內就接到PCR結果的通知。

高嘉瑜也說，自己在上個禮拜五有跟民進黨立委蔡易餘召開記者會，甚至坐在他旁邊玩桌遊，蔡易餘今天也使用鴻海集團創辦人郭台銘研發的口水機，經過PCR檢測確定是陰性，因此蔡易餘顯然不是兇手。

高嘉瑜指控，倒是當天立法院會坐在她旁邊的邱志偉，因為服務處主任已經確診，在立法院議場內又坐在自己隔壁，邱志偉甚至還脫口罩、喝咖啡，「所以看起來是他傳染給我的嫌疑最大」。

高嘉瑜譴責，邱志偉應該要注意自身的防疫，在議場裡面不要輕易地脫口罩、喝咖啡，「否則也要提醒你身邊的人，就是坐在你旁邊的我，就因此成為受害者，現在也染疫確診」，她覺得邱志偉真的要負最大的責任。

事實上，高嘉瑜是繼國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、邱志偉、台灣民眾黨立委蔡壁如、無黨籍立委黃國書、林昶佐等17人後，立法院內第18位確診新冠肺炎的立法委員。