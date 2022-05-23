　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

▲▼民進黨立委高嘉瑜23日指控，民進黨立委邱志偉在立法院議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲民進黨立委高嘉瑜（右）指控，民進黨立委邱志偉（左）在議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜23日表示，自己在今天收到PCR檢測結果的通知，自己確定陽性、Ct值18，指控民進黨立委邱志偉在立法院未戴口罩喝咖啡，「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，請邱志偉要注意自身的防疫，否則也要提醒坐在他旁邊的人，並直言邱志偉真的要負最大的責任。

高嘉瑜晚間透過影片向媒體表示，她在下午3點多接到三軍總醫院的通知，昨天做的PCR檢測確定是陽性、Ct值18，也很感謝松山機場的PCR採檢站，可以說是高效率，讓她在24小時內就接到PCR結果的通知。

高嘉瑜也說，自己在上個禮拜五有跟民進黨立委蔡易餘召開記者會，甚至坐在他旁邊玩桌遊，蔡易餘今天也使用鴻海集團創辦人郭台銘研發的口水機，經過PCR檢測確定是陰性，因此蔡易餘顯然不是兇手。

高嘉瑜指控，倒是當天立法院會坐在她旁邊的邱志偉，因為服務處主任已經確診，在立法院議場內又坐在自己隔壁，邱志偉甚至還脫口罩、喝咖啡，「所以看起來是他傳染給我的嫌疑最大」。

高嘉瑜譴責，邱志偉應該要注意自身的防疫，在議場裡面不要輕易地脫口罩、喝咖啡，「否則也要提醒你身邊的人，就是坐在你旁邊的我，就因此成為受害者，現在也染疫確診」，她覺得邱志偉真的要負最大的責任。

事實上，高嘉瑜是繼國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、邱志偉、台灣民眾黨立委蔡壁如、無黨籍立委黃國書、林昶佐等17人後，立法院內第18位確診新冠肺炎的立法委員。

ET快訊
闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了
跟隨白沙屯媽祖「卻不追轎子走」　他沿路做1件事！網超佩服
北市這天前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下
F奶網紅妻婚變狂放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光
孫生排練到一半「突心臟痛」！　緊急送醫
紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　總統府：會展現自我防衛決心

朱立倫自認桃園佈局讓綠營大亂　陳子瑜：達爾文一定把他當鴕鳥

北市週五前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下降

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸：一個韓粉參選人

高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

台灣無人機發展不對稱作戰　羅致政：期待成另一座護國神山

自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　總統府：會展現自我防衛決心

朱立倫自認桃園佈局讓綠營大亂　陳子瑜：達爾文一定把他當鴕鳥

北市週五前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下降

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸：一個韓粉參選人

高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

台灣無人機發展不對稱作戰　羅致政：期待成另一座護國神山

自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

印度會員投訴遭好市多員工「種族歧視」　賣場回應：已致歉

Zeus蹲在紅眼上6秒竟沒發現？T1領先5k又被翻盤....北美EG奪第四勝

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

GD退追蹤！　Jennie爆戀V...互動早洩情變跡象

蔡詩萍17歲正妹女兒「轉身掉出屁股蛋」！　破尺度激辣網：好害羞

《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！　3年前被刪曾惹議

苦主快看！股票「-30％」住寒居總套2.4折　還送早餐、延到1:30退房

拜登、岸田聯合聲明　《美日安保條約》第5條適用釣魚台

22歲妹戀上60歲人夫！不滿遭甩哭討8800萬...嗆：否則公開激戰片

毛毛你在哪／耳朵1立1垂　親人米克斯雙連走失「肚子前肢有剃毛」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

快訊／柯文哲確診Day 2病狀曝！不停擤鼻涕、咳嗽　吃普拿疼退燒

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

中央喊每天可做22萬件PCR　朱學恒一張圖揭真相

蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

北市週五前決定「是否延長停課」

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

民進黨主委選舉結果一次看　英系搶8席最多、正國會居次

更多熱門

相關新聞

「打房5重手」立院未排審　民團暗批：有人施壓

「打房5重手」立院未排審　民團暗批：有人施壓

被視為政府近期打房最重手的行政院版本《平均地權條例》，原預計上週排審，不過卻因他案而延期。民間團體認為，此案延宕推測是受到業界壓力，或是利益尚未擺平。不過，相對於民團慷慨激昂，產業界卻大多保持冷靜。產業大老認為，目前政府打房效果已有成果，不需再有其他政策打壓。

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學

染疫身亡家屬可領10萬！苗栗累計3死尚需解剖判定

染疫身亡家屬可領10萬！苗栗累計3死尚需解剖判定

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

金門+88分屬6家庭、4職場群聚！專責病床空床數曝

金門+88分屬6家庭、4職場群聚！專責病床空床數曝

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染立法院高嘉瑜邱志偉蔡易餘

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面