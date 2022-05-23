蕭敬騰讚黃河、田麗喊中國台灣　原民會遺憾：不應忘記祖先在哪裡

▲蕭敬騰日前上傳自拍影片發表出道15年感言。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰）



記者林銘翰／台北報導

藝人蕭敬騰、田麗等人擁有台灣原住民血統，卻不斷在對岸聲稱自己是中國人，原民會主委夷將·拔路兒23日表示，部分藝人在中國做不當的發言，他感到非常遺憾，不應該忘記自己的祖先在哪裡。

立法院內政委員會23日審查《原住民身分法》、「原住民族重大歷史事件處理及賠償條例」草案，以及處理111年度中央政府總預算有關原住民族委員會預算凍結書面報告案計14案，並邀請夷將·拔路兒等人列席備詢。

民進黨立委王美惠質詢時指出，台灣有很多藝人到大陸發展，包括蕭敬騰、田麗都說他們很愛中國，蕭敬騰更聲稱自己不是炎黃子孫、也不是中華民族，「原住民是身為中國台灣的少數民族」。

王美惠詢問，中國對原住民的統戰方式很多，不管是金錢、物資上的援助都有，尤其夷將·拔路兒身為原住民的一份子，看到這樣的內容在電視上播送給台灣人看，身為原民會主委的感受為何。

對此，夷將·拔路兒回應，部分藝人在中國做不當的發言，他感到非常遺憾，不應該忘記自己的祖先在哪裡，「我們覺得這樣的做法，應該要被譴責」。

夷將·拔路兒也說，雖然這些藝人可能只有一半的原住民血統，「可是畢竟你的祖先是在台灣，所以不應該為了自己個人的私利，做出對台灣傷害的談話」。

資深藝人田麗日前在社群平台「抖音」拍攝影片，自稱是來自「中國台灣的鄒族」，另一位具有一半原住民血統的歌手蕭敬騰，今年則在中國大陸「春晚」時期向台灣人喊話，「有機會一定要回來自己的家看一看」。