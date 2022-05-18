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「賺錢爽歪歪核保理賠機機歪歪」　民進黨立委砲轟金管會成圍事

▲▼民進黨立委蔡易餘召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾抱怨，民進黨立委蔡易餘等人18日表示，保險公司說理賠就理賠、說不賠就不賠，質疑金管會變成保險公司的圍事，並且直言對金管會很感冒，「民怨把它看不見，整個政權到最後都會不見」。

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、高嘉瑜、王美惠18日上午在立法院召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會，並邀請金管會保險局產險監理組組長陳清源、金管會保險局副組長陳俐君等人列席說明。

高嘉瑜表示，在保險公司跟客戶之間，最重要就是信任，其中的核心價值與理念，就是要誠信、公平地待客，「沒有包贏不輸的」，但是保險公司現在的心態就是穩賺不賠，「要保費什麼都好，要理賠什麼都不賠」，根本是醜態百出，民眾當初是要買一份保障，「沒想到保障到的是公司」。

高嘉瑜批評，對於這幾天保險公司強制退保、拒絕重複保險的狀況，金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華都沒有對外說明，儘管黃天牧在廣告宣稱「只要符合理賠條件一定拿得到」，但是理賠條件是浮動式的，而且還是由保險公司來定義。

高嘉瑜指出，理賠條件一直在改變，而且越來越嚴格，保戶的權益一直縮水，現在還看不到金管會出手，現在就是上有政策、下有對策，「金管會說一套，保險公司自己做自己」，希望金管會拿出具體的政策、黃天牧不要神隱，才能盡快讓防疫險之亂落幕。

▲▼民進黨立委蔡易餘召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

莊瑞雄表示，這2年這些壽險公司都很賺錢，「賺到嚇死人，都超過一個資本額以上」，民間的民怨政府不能視而不見，「民怨把它看不見，整個政權到最後都會不見」，保單之亂是何其嚴重的事情，「賺錢的時候爽的跟什麼一樣，可是該賠錢的時候就機機歪歪」。

王美惠強調，當初保險公司會推出各項商品吸引民眾購買，雖然每一家保險公司賣的保單不同，契約內容也不相同，但金管會身為保險業主管機關，就應該盡到督導之責，確實要求業者如實履約，不能傷害民眾權益。

王美惠認為，保險公司從2020年開賣防疫險，主要是因為台灣防疫好，如今卻完全沒有考量民眾立場，金管會現在遇到狀況就改變，想盡辦法推卸責任，實在不應該能賺錢時拚命拿，遇到困難就背棄民眾權益。

對此，金管會保險局產險監理組組長陳清源回應，確實有部分公司以重複投保為由退件，「所謂重複投保是不允當的，完成承保不能事後退保費」，如果有「0+7」的保戶選擇「3+4」，就要依照《傳染病防治法》第48條的規定，不能只看小黃卡打3劑疫苗，只要開立證明就要理賠。

蔡易餘批評，保險公司想要10億、20億吞下去，金管會要祭出不同的政策手段，「金管會都替保險公司講話、變成圍事，你們是監督管理的機構，不是保險公司的圍事」。陳清源則強調，金管會不是保險業的圍事，還是要看法律及契約的規定，金管會將會要求保險業者履行。

▼民進黨立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委蔡易餘召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

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