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田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神嘆「甘願被利用」：真的很可悲

▲▼田麗玩抖音自稱「中國台灣鄒族」　樂回網友：台灣必須是中國的。（圖／翻攝自Facebook／田小麗的台東生活）

▲田麗玩抖音自稱「中國台灣鄒族」，還強調台灣必須是中國的，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／田小麗的台東生活）

記者閔文昱／綜合報導

54歲女星田麗近日跟風大陸抖音的挑戰活動，在影片中自稱「中國台灣的鄒族」，還在留言中回覆網友「台灣必須是中國的」，引發熱議。對此，鄉民女神「qn」黃瓊慧就發文感嘆，台灣真倒楣，專出一些把台灣當作墊腳石的藝人，被利用來作為統戰的樣板，而他們也甘願被利用，因為人民幣真香，「真的覺得很可悲」。

黃瓊慧16日在臉書發文表示，有時候覺得台灣真倒楣，專出一些把台灣當作墊腳石的藝人，整天想往中國靠攏，「向中國靠攏不要緊，但因為他們是公眾人物，所以會被利用來作為統戰的樣板，而他們也甘願被利用，因為人民幣真香。」

▲黃瓊慧發文狠批田麗。（圖／翻攝自Facebook／瓊慧 桃園觀察日記）

▲黃瓊慧發文狠批田麗。（圖／翻攝自Facebook／瓊慧 桃園觀察日記）

黃瓊慧指出，對於田麗的印象，就是小時候會在周刊看到她跟某些富商的緋聞，以前她靠著姣好的外型接了不少電視劇，「現在有了年紀沒在一線拍戲，卻靠討好小粉紅說自己是中國鄒族來為自己製造聲量，看著她念著讓人尷尬癌發作的RAP還是什麼詭異節奏，真的覺得很可悲。」

黃瓊慧也向田麗喊話，「想當中國人自己過去就好了」，不用擅自代表台灣人在中國社群平台發表這種言論，「還把整個鄒族都拖下水！」

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