新冠疫情燒出防疫保單之亂　民進黨立委不贊同保險局長下台

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，引起民眾抱怨，民進黨立委蔡易餘表示，現在發生這麼大的問題，金管會應該趕快把事情處理好；民進黨立委王美惠則認為，金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華不應該下台，解決問題比較重要，「再換一個人也是一樣」。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，「0+7」居家隔離新制17日上路，民眾關注若是自選「3+4」是否影響防疫險理賠，國內產險龍頭富邦產拒絕承保防疫險重複投保件，由於重複投保認定範圍包含疫苗險等，引起民眾上網狂刷負評，民進黨立委高嘉瑜甚至抨擊「金管會遇到富邦就轉彎」。

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、高嘉瑜、王美惠18日上午在立法院召開「賺錢爽歪歪，核保理賠機機歪歪」記者會。莊瑞雄表示，這2年這些壽險公司都很賺錢，「賺到嚇死人，都超過一個資本額以上」，民間的民怨政府不能視而不見，「民怨把它看不見，整個政權到最後都會不見」。

莊瑞雄質疑，保單之亂是何其嚴重的事情，「賺錢的時候爽的跟什麼一樣，可是該賠錢的時候就機機歪歪」，金管會遇到這樣的財團，應該要你要殺雞儆猴，跟老百姓站在一起。

蔡易餘受訪時表示，現在遇到這麼大的問題，金管會應該硬起來，趕快把這件事情處理好；王美惠則認為，黃天牧、施瓊華現在不應該下台，解決眼前的問題比較重要，「下台都沒有用，再換一個人也是一樣」。

另外，民進黨立委鄭運鵬稍早在臉書表示，看了幾天防疫保單的爭議，很多人扯到指揮中心的逐步放寬政策是圖利保險公司，「我這裡講幾點分析，我知道不會順風，讓大家平心靜氣想想」。

鄭運鵬認為，已經簽約的保單，不管是不是防疫保單都應該照合約來，這個部分沒有爭議，每一張保單如果有糾紛，最後還有司法途徑。「政府不能為了單方面的利益而故意去改變防疫政策，這個部分我也認同」。

鄭運鵬強調，今年開始逐步放寬，本來就是主動被動條件下的應該開始的政策路徑，尤其從這波疫情開始，如果還要求隔離14天，他認為是自欺欺人的做法，「指揮中心只能往一條路走，台灣不可能永遠清零」。