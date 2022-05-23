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宜蘭+1473！保護長者健康　社區照顧關懷據點即日起停課2週

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣23日新增1473名確診個案，為保護長者，縣長林姿妙宣布，宜縣134處社區照顧關懷據點即日起至6月5日暫停課程；另長青食堂及據點餐飲服務持續提供取餐及送餐服務，使長者用餐無虞。

▲▼宜蘭疫情延燒，為保護長者健康，社區照顧關懷據點即日起停課2週。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭疫情延燒，為保護長者健康，社區照顧關懷據點即日起停課2週。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼宜蘭疫情延燒，為保護長者健康，社區照顧關懷據點即日起停課2週。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府指出，為保護長，社區關懷據點停課，但去(110)年全國疫情三級警戒期間，縣府結合聯禾有線電視03台公用頻道，每日播放「宅一起‧守護您」系列課程，由縣內人氣講師陪伴長輩在家做運動，受到長輩好評及熱烈迴響。此次停課兩週期間將恢復「宅一起‧守護您」課程，每日早上8時至9時播放及下午4時至5時重播，透過有氧、肌力及認知訓練等課程，增加長輩的肺活量、肌耐力及大腦訓練，陪伴志工及阿公阿嬤宅在家防疫不無聊。

現在疫情已經進入社區流行階段，中央預估高峰會落在5月底，宜蘭縣長林姿妙提醒長輩及志工提高警覺配合防疫各項作為，共同嚴守社區防線，避免疫情進一步擴大；同時，防疫在家也要勤運動增強免疫力，更重要的是要做好防疫措施，不群聚、勤洗手、出門全程戴口罩。

至於校園疫情方面，新增確診學生數共232人、教職員工27人，累計共4,448位學生、431位教職員確診。

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