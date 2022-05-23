　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白沙屯媽進香...社群發文指有「快篩陽」民眾參加　徐耀昌說話了

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有社群網站發文指出，有民眾「快篩陽性」仍前往參加白沙屯媽祖進香。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者林冠吟／苗栗報導

苗栗23日新增1130例本土病例，而苗栗縣內近日因通霄拱天宮舉行一年一度的白沙屯媽祖進香活動，報名參加的香燈腳人數上看9萬人，再度創下新高。不過因應近期國內疫情升溫，有社群網站卻發文指出進香活動中有「快篩陽性」民眾參與，縣長徐耀昌對此呼籲，疫情控制需要靠民眾自主防疫，如果民眾快篩陽性或有出現相關症狀，切勿前往參與活動，如有發現違反規定者，最高可處15萬元罰鍰。

一年一度的宗教盛事白沙屯媽祖前往北港進香活動，在5月20日凌晨1點45分起駕出發，吸引不少民眾前往參與，因應國內疫情狀況，主辦單位拱天宮也特別要求前往報名參加的香燈腳，務必要附上打滿三劑疫苗的證明才可參與，而白沙屯媽祖23日凌晨於北港朝天宮完成刈火儀式，正式回鑾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於22日上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

近日有社群網站發文指出，有「快篩陽性」的民眾仍前往參與活動，引起不少民眾恐慌。徐耀昌呼籲，疫情控制需要靠民眾自主防疫，請民眾有症狀者或快篩陽性勿參加活動，如發現有違反規定者，可逕報警處理，經舉證後調查屬實可依傳染病防治法第42條第1款；同法第69條第3款規定，從重從嚴最高處以15萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

不過，徐耀昌也指出，若查證後發現為非屬實的散播假訊息構成犯罪，也可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最高可處3年有期徒刑或併科300萬元罰金。

徐耀昌提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。也請參加活動之民眾，除施打三劑疫苗外，如有感冒症狀，就不要參加活動；出門參加活動前，最好都可以先做快篩，如快篩陽性也不要參加。活動期間一定要遵守防疫規定，盡量將口罩戴好，減少口罩拿下來的次數及時間，讓防疫更加周全、每一個人都能更加安全。

ET快訊
快訊／拜登：美國願動用武力保衛台灣　白宮回應了
快訊／梅雨鋒面逼近　4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
快訊／桃園工人6米高墜地亡！　PCR陽性
14例兒童重症有6例腦炎「比鄰國多」　羅一鈞推測3可能原因
美國買天花疫苗防猴痘　莊人祥：台灣45歲以上打過
台中男開BMW自撞...上救護車才說確診！　救護員傻眼
快訊／板橋橫移門草地驚見屍體！　路人嚇壞
近10萬人送PCR未驗？　陳時中解釋差異在這
確診下降　陳時中有信心：目前看來疫情「控制得宜」
「家長陪同隔離」理賠大轉彎！　符合「1條件」就給賠
快訊／拜登：若中國入侵台灣　美國會軍事介入保衛台灣
重症標準太嚴　陳時中：數據可能偏低「將找專家討論修改」
中重症+173！兒童染疫重症累計14例「6人腦炎、4人死亡」
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／梅雨鋒面逼近中！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

6月底若疫情趨緩有望「轉身參選北市長」　陳時中態度轉保守

14例兒童重症有6例腦炎「比鄰國多」　羅一鈞推測3可能原因

北市轟「中央私藏防疫資訊」害人命！陳時中駁：要什麼資料都會給

美國買天花疫苗防猴痘！莊人祥：台灣45歲以上打過「密切關注疫情」

南投新增死亡1例！名間阿嬤眩暈跌倒「PCR陽性」　收治10天不治

台南開放兒童疫苗預約　1萬劑瞬間搶光家長哀號！衛生局回應了

《中嘉新聞網》網路新聞平台開播

醫護怨領不到1天1萬津貼！陳時中稱「當然有理由」承諾7月會發完

871家長照機構爆疫情　羅一鈞：住民死亡佔每天公布15%

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

快訊／梅雨鋒面逼近中！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

6月底若疫情趨緩有望「轉身參選北市長」　陳時中態度轉保守

14例兒童重症有6例腦炎「比鄰國多」　羅一鈞推測3可能原因

北市轟「中央私藏防疫資訊」害人命！陳時中駁：要什麼資料都會給

美國買天花疫苗防猴痘！莊人祥：台灣45歲以上打過「密切關注疫情」

南投新增死亡1例！名間阿嬤眩暈跌倒「PCR陽性」　收治10天不治

台南開放兒童疫苗預約　1萬劑瞬間搶光家長哀號！衛生局回應了

《中嘉新聞網》網路新聞平台開播

醫護怨領不到1天1萬津貼！陳時中稱「當然有理由」承諾7月會發完

871家長照機構爆疫情　羅一鈞：住民死亡佔每天公布15%

蕭敬騰讚黃河、田麗喊中國台灣　原民會遺憾：不應忘記祖先在哪裡

快訊／梅雨鋒面逼近中！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

疫情發燒　南消六大隊辦疫情期間火災人潮疏散分流演練

快訊／拜登：美國願動用武力保衛台灣　白宮回應了

馬路躺一條黑色粗繩！騎士「徒手救蛇」輕輕移開　24秒暖畫面曝光

6月底若疫情趨緩有望「轉身參選北市長」　陳時中態度轉保守

想吃不用跑基隆！一甲子老店「麥克麵線」6月插旗台中逢甲

米可白「咳到坐著睡+失味覺」　別再說確診=輕微感冒：天啊整死我

柯瑞神數據預示將奪FMVP？　被絆倒他納悶：為何要那時送飲料

523世界烏龜日！壽山動物園曝「龜密日常」　遇1狀態要即刻救援

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

生活熱門新聞

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

好市多神物變雷品　對比圖曝！會員怒：還漲價

虎航5/25開賣冬季機票　798元起

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

更多熱門

相關新聞

本土66247例「新北15708最多」

本土66247例「新北15708最多」

本土今（23日）新增66247例、境外36例和死亡40例，中央流行疫情指揮中心下午記者會說明，本土以新北市最多，有15708人，破千例則有13縣市。

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

綠委轟防疫保單諜對諜　金管會要求業者公開說明

綠委轟防疫保單諜對諜　金管會要求業者公開說明

快篩陽同確診離島施行 金門試劑共享站合力抗疫

快篩陽同確診離島施行 金門試劑共享站合力抗疫

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染本土疫情白沙屯媽祖進香快篩陽性

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

政府再發六倍券？經長這樣回應

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面