白沙屯媽進香...社群發文指有「快篩陽」民眾參加　徐耀昌說話了

▲有社群網站發文指出，有民眾「快篩陽性」仍前往參加白沙屯媽祖進香。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者林冠吟／苗栗報導

苗栗23日新增1130例本土病例，而苗栗縣內近日因通霄拱天宮舉行一年一度的白沙屯媽祖進香活動，報名參加的香燈腳人數上看9萬人，再度創下新高。不過因應近期國內疫情升溫，有社群網站卻發文指出進香活動中有「快篩陽性」民眾參與，縣長徐耀昌對此呼籲，疫情控制需要靠民眾自主防疫，如果民眾快篩陽性或有出現相關症狀，切勿前往參與活動，如有發現違反規定者，最高可處15萬元罰鍰。

一年一度的宗教盛事白沙屯媽祖前往北港進香活動，在5月20日凌晨1點45分起駕出發，吸引不少民眾前往參與，因應國內疫情狀況，主辦單位拱天宮也特別要求前往報名參加的香燈腳，務必要附上打滿三劑疫苗的證明才可參與，而白沙屯媽祖23日凌晨於北港朝天宮完成刈火儀式，正式回鑾。

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▲苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，媽祖鑾轎三進三退於22日上午10時38分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）



近日有社群網站發文指出，有「快篩陽性」的民眾仍前往參與活動，引起不少民眾恐慌。徐耀昌呼籲，疫情控制需要靠民眾自主防疫，請民眾有症狀者或快篩陽性勿參加活動，如發現有違反規定者，可逕報警處理，經舉證後調查屬實可依傳染病防治法第42條第1款；同法第69條第3款規定，從重從嚴最高處以15萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

不過，徐耀昌也指出，若查證後發現為非屬實的散播假訊息構成犯罪，也可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最高可處3年有期徒刑或併科300萬元罰金。

徐耀昌提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。也請參加活動之民眾，除施打三劑疫苗外，如有感冒症狀，就不要參加活動；出門參加活動前，最好都可以先做快篩，如快篩陽性也不要參加。活動期間一定要遵守防疫規定，盡量將口罩戴好，減少口罩拿下來的次數及時間，讓防疫更加周全、每一個人都能更加安全。