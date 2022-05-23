快訊／本土66247例「新北15708最多」！　13縣市破千

記者許展溢／台北報導

本土今（23日）新增66247例、境外36例和死亡40例，中央流行疫情指揮中心下午記者會說明，本土以新北市最多，有15708人，破千例則有13縣市。

▲民眾自行前往做PCR篩檢畫面。（圖／記者湯興漢攝）



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指揮中心表示，今新增66247例本土病例，為 31588例男性，34625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15708例)，桃園市(8636例)，高雄市(7286例)，台北市(7185例)，台中市(7140例)，台南市(4501例)，彰化縣(1979例)，屏東縣(1973例)，新竹縣(1927例)，基隆市(1478例)，宜蘭縣(1473例)，新竹市(1300例)，苗栗縣(1130例)，花蓮縣(1033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，台東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日。



▲5月23日各縣市確診數。（圖／指揮中心提供）