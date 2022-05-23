醫曝「放寬護病比」3大危險後果！PO一張照嘆：真要讓人力更少嗎

▲姜冠宇醫師。資料照，非疫情期間拍攝，亦與本文無關。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心日前行文各醫院，要求放寬專責病房的護病比，引發基層醫療反彈。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇整理出3大點，分析「放寬護病比」對專責病房造成的實質危險，「說真的，是我，我不在乎這些錢，我只希望我不要愧對我的病人就好了。」

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師 Pro'spect」上，以「『放寬護病比』對專責病房的實質危險，是什麼」為題發文，開門見山解釋何謂放寬醫護比，「基本上就是讓同一間病房同一時段，護理師配置更少的意思」。

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姜冠宇列出3大點：

一、「機動性」更下降，給藥、緊急處置速度變慢

專責病房因為給藥、處置等因素，護理師需要做三級防護，因此單一病人處置所需要的時間會比一般病房要來得久，「機動性」更無法與一般病房相提並論。

而一間20床的專責病房，會有2、3個病危的病人，另有5、6個病人狀況可能隨時變差，因此若縮減整體人力，「病人病情有變化是處理來不及的」，專責病房並不只是讓病人度過病毒急性病程，「病人在解隔翻床規定不斷滾動更新之下，病人進出量越來越大」，增加的入住、出院程序，都要耗費更多力氣。

姜冠宇也分享他觀察到的情況，「我現在看到就連護理長自己都要親自下海接每一個病人。」

二、「感控」與「病安」管理會更差，帶來更多院內感染

姜冠宇表示，專責病房的本質就是「關」，但總有些病人會想要往外衝，因此在人力少的時候，真曾有人衝出去過。只要有一個病人心情不穩定，一整晚可能就要花5個人去壓住對方。

三、加速人力繼續流失

「心理傷害，錢彌補不回來！」姜冠宇坦言，去年疫情，已有一票急診護理師離職了，「挫折感太大，就不可能留住她」，那些補貼只能讓護理師在這段時間撐住，但阻擋不了疫情後就集體離職的事實，長遠來看，對醫療體系不是好事，「你真的要讓專責病房的人力配置更少嗎？」

▲專責護理站空蕩蕩。（圖／姜冠宇授權引用）

「就我所見，專責病床曾經一度大開，但是後來又有縮減。」姜冠宇點出關鍵原因，就是護理師人力根本無法顧這麼多床，不過這也不僅限護理師，像他也會與長官搭檔輪班，因為現在有越來越多同事確診了，「一個晚上也發生一個專責醫師臨時卡三個專責病房」。

姜冠宇貼出「空蕩蕩的專責護理站」照片，表示護理師全都去病房忙了，一次都是2個小時才出來，電子白板上的護病配置未必是真的，因為有些護理師也確診了。

姜冠宇更在留言處表示，他並不在乎錢，相信每位醫護人員都是如此，「我只希望我不要愧對我的病人就好了，病人不要在超出我的能力範圍而發生危險就好。」

貼文底下，也有不少網友回應，「說得真好，這樣的護病比只是讓感控和病安更差而已」、「第一線的醫護人員辛苦了」、「護理師真的辛苦了」、「真心不懂放寬護病比的邏輯，到底是要讓醫護累到什麼程度」、「開放醫護比感覺只是在法規上解套而已」。

本文經姜冠宇醫師授權引用