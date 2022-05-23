快訊／衛福部曝「清冠一號」最新產能　預告還有6家藥廠加入

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，清冠一號供不應求，衛福部23日公布「公費清冠一號即時查詢表」，讓確診者知道哪間中醫診所有清冠一號，也把現有的清冠一號配送至需要的中醫診所，衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰也預告，後續還有6家藥廠會加入授權，目前正在進行識字後的確認程序。

民進黨立委陳瑩23日上午在立法院召開「清冠一號哪裡有？在這裡！公布公費清冠一號即時查詢表」記者會，並邀請順天堂、莊松榮、立康、勸奉堂、勝昌、華佗扶元堂、天一、漢聖等8家授權藥廠代表共同出席。

陳瑩表示，目前台灣的疫情非常嚴峻，再加上清冠一號研發、問世之後，整個臨床效果表現非常良好，也沒有什麼不良反應的情形發生，所以許多確診者都希望可以取得清冠一號，但是不知道哪間中醫診所才有，很多人打了很多電話、甚至跑了好幾家中醫診所，卻都找不到清冠一號。

陳瑩指出，感謝衛福部國家中醫藥研究所設計表單，未來各個中醫診所填寫表單之後，民眾就可以清楚地看到哪些診所、有多少清冠一號，讓需要清冠一號的人可以拿到，也讓中醫師有清冠一號可以給需要的人。

▲民進黨立委陳瑩召開「清冠一號哪裡有？在這裡！公布公費清冠一號即時查詢表」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇奕彰說明，為了讓大家能夠得到充分資訊，衛福部國家中醫藥研究所設計出一份表單，全國的中醫院所可以填寫相關資訊，並且及時在網路上更新，讓民眾可以方便就醫。同時，中醫藥研究所也在市場上抽取8家藥廠的產品，確認所有產品都是維持當時審查通過的高水準。

中華民國中醫師全國聯合會理事長柯富揚指出，目前全國有1391家診所、2492位醫師參與清冠一號視訊公費診療，亦即全國有超過3分之1的中醫師，都在做這樣的工作，中醫師全國聯合會將持續滾動修正，也期盼讓所有需要清冠一號的民眾，都可以得到最好的醫療。

蘇奕彰會後受訪時表示，生產清冠一號的8家藥廠都很辛苦，原本1個月的產能是15萬左右，經過這段時間大家的加緊努力，「看起來數字可以提高到20、30萬左右，數字正在升高」，因為疫情來得太快，的確讓大家有點措手不及，也請全國民眾可以見諒，因為需要時間補上缺口。

蘇奕彰指出，因為台灣的疫苗覆蓋率很高，超過9成9的患者都是輕症、無症狀，請民眾真的不要恐慌，對於高風險、高年齡及沒有藥物可以治療幼兒，衛福部的確應該要處理，讓大家都能夠得到好的照顧。

蘇奕彰說明，這段時間在幾位立委的協助之下，後續有6家藥廠會盡快加入授權，目前正在進行整個識字後確認的程序，「這部分再加上來，應該是足夠因應台灣整體疫情的需求」。