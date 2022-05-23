確診隔離6天快篩陽　人夫關到崩潰：吃飯隔鐵門像供奉地基主

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫昨日（22日）在臉書PO文抱怨，確診後在家隔離6天，快篩卻還是呈現陽性，讓他超級崩潰，「到底還要關幾天啊？」因為染疫的關係，他沒辦法和妻子、兒女互動，每日3餐都像在供奉地基主一樣被單獨放在椅子上，連吃飯都要隔著鐵門，保持1公尺的距離，除了吃飯、睡覺、下床、尿尿，其他事情都做不了。

▲原PO在家隔離6天，快篩仍呈現陽性。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，確診後在家隔離6天，快篩結果還是陽性，「我以為我可以出關了，可是我沒有」，病毒依然捨不得離開，染疫之前他覺得人生充滿希望，染疫之後人生只剩下充滿酒精味的鋁門窗，他真的很想念老婆每天的嘮叨、女兒的親親抱抱、兒子的吵吵鬧鬧。

原PO以半開玩笑的方式描述心情，因為染疫的關係，他被迫「骨肉分離」，每日3餐都像在供奉地基主一樣，被單獨放在椅子上，連生意也沒辦法做，只能先暫停營業，「曾經整群家人陪在我身邊，而我卻不懂得珍惜，如今才知道，塵世間最痛苦的事莫過於此，世界上最遙遠的距離不是天與地，而是我們連吃個飯都要隔著鐵門，並保持1公尺的距離。」

「到底還要關幾天啊？」原PO崩潰表示，他現在很想吃燒烤、生魚片、牛肉，也想做生意、帶小孩出去玩，但現實中，除了吃飯、睡覺、下床、尿尿，他什麼事情都做不了，「我們分手吧，我愛的不是妳（指病毒），更別說有短暫的歡愉，只有那2晚發燒時的38.5度。」

文章公開之後，吸引超過7000名網友按讚，大家紛紛留言安慰原PO，「我在家閉關7天了，今天測還浮現不是很明顯的第2條線」、「我才第2天，已經關到快瘋了」、「我第6天，我也好懷念外面的世界」、「我確診第8天驗還是陽性，出關後又要工作，工作會接觸到人群，所以已經快1個月沒有見到小孩了」。

▲各類對象防疫隔離規定。（圖／ETtoday製表）

不過，根據指揮中心公布的最新防疫隔離規定，確診者要進行7天居家照護和7天自主健康管理，前者在距離發病或採檢日7天後得以解除隔離，不用再次採檢；後者無須快篩就可以外出，但禁止前往人潮擁擠的場所，或在餐廳內用、參加聚餐以及集會等活動。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也解釋，確診個案經過7天隔離，傳染力已經大幅下降，就算外出活動也不會對其他人造成傳染風險。