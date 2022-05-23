不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

▲國民黨台北市議員應曉薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日PCR陽性確診，台北市政府發言人陳智菡也同時批評，總統蔡英文於今年4月僅召集綠營首長開會，未邀請疫情已經升高的2名雙北首長，質疑蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」。台北市議員應曉薇23日表示，台北市政府自4月1日至5月19日一共有4865名職員確診，遺憾中央沒有提高警覺，衛福部長陳時中作何感想？

國民黨台北市議員應曉薇23日表示，自4月1日至5月19日資料顯示，台北市府31個所屬一級機關、12個區公所、所屬二級機關等，不含學校在內，共計4865人確診；台北市政府所屬同仁大約1萬4000人，依據台北市政府人事處統計資料，此數字已接近市府員職總數三分之一，其中2590人尚在列管中，2275人已解除列管。

應曉薇提及，確診人數最多的前3單位，分別為環保局634人、台北市立聯合醫院557人、台北捷運公司469人，這些局處職員都是站在第一線服務廣大市民的市府同仁，也因此染疫的風險相對高，包括環保局人員要協助確診熱點環境清消、居家照護垃圾收運工作，聯合醫院護理人員站在抗疫的第一線，而台北捷運公司的確診數也令人驚訝，儘管民眾搭乘捷運人次已大幅減少，但捷運公司人員身處染疫風險區域，仍每日善盡職守。

應曉薇指出，台北市政府人員確診會如實通報，因此數據清楚告訴大家，新冠風暴早於一個半月前就預告可能一發不可收拾，遺憾中央完全沒提高警覺，面對台北市政府同仁染疫如此之高，陳時中作何感想？黎明前的黑暗最為艱辛，相信以台北市的市民素養定能共度難關，「但政府對疫情要公開透明，地方政府、市民才能有正確的防疫準則。」