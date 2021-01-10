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努力不懈為理想堅持下去！東森購物客服之星李小惠

文／李小惠

我是客戶體驗中心服務一處李小惠，在線上主要承接售後服務、退換貨及客訴處理。很開心可以榮獲109年9月客服之星大獎，首先非常感謝長官給予我肯定及願意花費時間用心教導，才能讓我始終堅持初心，提供最優質的服務給客戶！

也要感謝我的家人，在工作之餘回到家後，給我滿滿的支持、鼓勵及包容，讓我可以更用心投入工作，願你們跟我共享這榮耀的時刻！

▲▼東森購物客體中心2020年9月東森購物客服之星及服務一處「服務卓越」、「銷售之王」單月雙冠王李小惠（圖／東購）

永遠不會忘記，剛進公司還是新人的時候，主管分享一則短片《永不放棄》，影片中，教練對自己的美式足球隊員，永不放棄的激勵，令人動容。

一個美式足球場長100M，球隊隊員矇著眼以揹負72公斤的隊員做「死亡爬行」這最艱難的訓練，在教練激勵陪伴下，完成別人難以達到的訓練目標。在這過程中，他的教練喊了「13次對了，就是這樣。加油！喊了15次。別放棄，喊了23次。不要停，喊了3次。48次，繼續繼續。」終於完成。最終，最困難的訓練，球隊隊員完成了，全隊為之動容，並激勵了全隊接受艱苦訓練，最終贏得冠軍。

這部影片給我深刻的啟發，在做任何事情前，不要預設立場，相信自己，過程中，學習肯定自己的努力與進步，鼓勵自己勇敢跨步往前，惟有不斷挑戰自我，超越自己的極限，才能夠讓平凡的自己，創造非凡的未來！"

▲▼東森購物客體中心2020年9月東森購物客服之星及服務一處「服務卓越」、「銷售之王」單月雙冠王李小惠（圖／東購）

熱愛我的工作，我喜歡，使我能夠專注；我想要，使我學習堅持；我做得到，使我有能力爆發；相信自己，讓我更勇敢面對挑戰。從客服的日常中，體驗閱讀每一位客戶的故事，與客戶的對談互動中，寫下屬於我與客戶的感動、快樂～

堅持！有所堅持！是我在工作中的信念，我相信機會是留給準備好的人，那些努力不懈為理想堅持下去的人，也才能夠抓住機會，獲得成功與成就。我也常分享給小孩，人生的道路上沒有人總是一帆風順，失敗在所難免！放棄太容易，堅持靠毅力！我們絕不輕易向失敗妥協，我深信只有能夠面對失敗後再站起繼續奮戰的人，才能享受到成功這顆甜美的果實。

▲▼東森購物客體中心2020年9月東森購物客服之星及服務一處「服務卓越」、「銷售之王」單月雙冠王李小惠（圖／東購）

東森購物客體中心2020年9月東森購物客服之星及服務一處「服務卓越」、「銷售之王」單月雙冠王李小惠

《在長官/同儕眼中的小惠》
小惠，主動積極，高度的學習的熱忱！

小惠對工作有一定的堅持要做，就要做到最好，交付任務使命必達！

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她是李小惠，是職場的佼佼者，主動積極，除了把分內的工作職責做到完善外，也不吝將工作經驗分享傳承予新人，她更有學習的熱忱，常會主動先購買公司自家的商品，使用它及了解它後，相信好用，在分享給消費者，小惠深信在職場上一定要擁有強勁的、持續性的、學習之心與求進步之心，並且要付諸於實際的行動，展開具體計劃，有嚴格紀律地實踐，一點一點的用心學習、未來都可以看得到自己的進步。

▲▼東森購物客體中心2020年9月東森購物客服之星及服務一處「服務卓越」、「銷售之王」單月雙冠王李小惠（圖／東購）

《小惠的待客之道》
沒有華麗的服務話術，只有一顆真誠的心。

小惠是個積極進取的人，做任何事情一定全力以赴，服務客戶是一門學問，也是藝術，常在想如何讓客戶感受到更滿意，讓客戶感動於超乎客戶的期待，現在的服務不只是讓客戶滿意而已，更重要的是讓客戶產生滿足的感動，所以除了鑽研在商品的專業度及線上客戶處理技巧的精進外，換位思考的服務態度，信任是我們與客戶之間關係的最佳潤滑劑。我們總是預設立場站在自己的角度去思考問題。假如我們能換一個角度，總是站在他人的立場上去思考問題，會得出怎樣的結果呢？最終的結果就是多了一些理解和寬容，改善和拉近了與客戶良性的關係，進而到達感動服務。

永不放棄，堅持成就完美，我常常鼓勵小孩的話，做任何事情要具備─積極心態、掌握訊息、妥善規劃、勤奮努力！其實一點都不難，只要願意，你我都可以辦得到。成功並非一蹴可幾，天分或才能或許有所幫助，但真正的關鍵在於你能否─有所堅持！

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