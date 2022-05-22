新北批蔡英文慢半拍　「總統還停留在去年6月那通電話？」

記者杜冠霖／新北報導

總統府發言人張惇涵22日揭露，總統蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。對此，新北市府回應，早在4月28日，新北就獲得基層診所和醫院的大力支持，全面啟動第三階段居家照護計畫，已經上路快一個月了，總統才打電話拜託基層，「這究竟是行動慢半拍還是收割稻尾，相信民眾心中都有一把尺，呼籲總統苦民所苦、不要劃錯重點。」

總統府發言人張惇涵表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其是北北基桃，也有很多親自協助，好比週四她就打電話給台大院長，擴大兒童醫院量能，也打給新北醫師公會，拜託多協調基層醫師投入居家照顧、遠距問診等工作。據了解，新北醫師公會20日即刻投入防疫，並已有5大進度，包括參與疫苗注射、新北居家照護、1000家診所投入遠距看診、投入PCR採檢、基層診所分流採檢工作等。

新北市發言人張愛晶表示，疫情已經走到Omicron，總統居然還停留在去年6月Alpha的那通電話，何況那通電話是在疫情下降時期打來，對於今年的疫情毫無幫助，民進黨副秘書長林鶴明在媒體上宣稱一通電話就能解決，這種放話行為實在大可不必，就事論事、該解決就好好解決。

張愛晶指出，原來總統直到這個星期四才打給新北醫師公會，但總統難道不知道，新北市府4月28日就獲得基層診所和醫院的大力支持，全面啟動第三階段居家照護計畫，已經上路快一個月了，總統才打電話拜託基層，「這究竟是行動慢半拍還是收割稻尾，相信民眾心中都有一把尺，呼籲總統苦民所苦、不要劃錯重點。」

民進黨今舉辦全國黨員代表與地方黨部主委選舉，身為民進黨主席的蔡英文今上午10時至新北市永和區孫家祠堂投票。國民黨前青年部主任陳冠安透過臉書貼出一段受訪影片，他表示，短短14秒影片，讓人再度對蔡英文的防疫指揮再度寒心。根據影片內容，記者提問「總統，會考慮到新北市視察疫情嗎？侯友宜一直在喊話」，蔡英文並未正面回應，僅回答：「發言人回答。」

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

