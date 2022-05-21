桃園+10453！比昨天略降一成　下周停課弱勢學校營養午餐不中斷

▲桃園市長鄭文燦主持市府防疫專案會議時表示，今天新增10453例本土確診個案，比昨天略為下降一成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增10453例本土確診個案，市長鄭文燦主持市府防疫會議時表示，於昨天相比，下降約10.53%大概約一成左右，其中有關查到65歲以上長者占比略有提高，因屬於較脆弱族群，醫師投藥時機要掌握好，市府也會充分供應抗病毒藥物。

鄭文燦指出，目前桃園市居家隔離有19,210人，居家照顧總案件數有148,769人，其中65%也就是96,788人已完成線上視訊診療，居家照護則有69,519人，同步由各區公所以關懷電話方式協助生活事項；桃園共設置12個社區採檢站，其中9個設置綠色通道，方便長者、幼兒PCR採檢、醫生看診、拿藥拿藥服務之三合一綠色通道，另外，龜山華亞科技園區5月23日將贈設採檢站綠色通道，提供長者與幼兒醫療服務。

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▲桃園市長鄭文燦指出，桃園各國高中與小學幼兒園部分，5/23至5/29日將暫停實體課程改採遠距教學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，有關學校遠距教學部分，桃園市國、高中、國小與公立幼兒園，將於5月23日至29日暫停實體課程實施遠距教學，家長若沒有能力在家照顧，可送至學校或幼兒園開照顧專班，弱勢家庭會提供營養午餐或待用券。國三九年級學生與高三學生遠距教學將延續到畢業典禮前一天，其中若遇返校日或相關活動，由各校權宜處理，若遇到學校安排到校接種疫苗仍可以返校接種，以提升保護力。

有關今天國中會考，鄭文燦說，有451人確診，將於6月4、5日進行補考，市府教育局會另外安排在6月4、5日補行考試間。各考場都有備用試場，考場也沒有開放家長陪考，改由各學校組織服務隊服務。祝福每位考生都能有最好的成績。

此外，今天疫苗仍持續接種，鄭文燦強調，全市共有25個接種站，65歲以上民眾不分年紀，可接踵一至三劑，可領桃園好米一包與700元禮券。這輪打完後會請衛生局評估，未來讓民眾打的到，提高保護力的政策。

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