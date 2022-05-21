中華職棒33年重返台東　中信兄弟首戰...饒慶鈴開球

▲中信兄弟台東場首戰，饒慶鈴擔任開球嘉賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年中華職棒33年例行賽，5月24、25日在台東第一棒球場，中信兄弟安排主場將與樂天桃猿進行2連戰，縣長饒慶鈴在24日首戰賽前將受邀進行開球，正式宣告睽違14年後中華職棒賽事重返台東。

饒慶鈴表示，台東睽違14年再度舉辦職棒賽事，中信兄弟提供4千張縣民回饋票卷，扣除縣內25所學校基層棒球隊師生466張票後，其餘3534張全數開放給縣民上網登記索取，5/14上午9點開放線上登記，短短5分鐘內即索票完畢，證明台東鄉親對於棒球與職棒的熱情，希望明年中華職棒能再到台東，滿場觀眾是最好印證。

縣府教育處指出，由於台東棒球村第一棒球場停車空間非常有限，目前球場內部停車場僅規劃開放給中華職棒、中信兄弟球團、貴賓與媒體記者朋友停放。另外，縣府再次提醒鄉親兌換回饋票券時間在5/24、5/25的14時至18時，在棒球場一壘售票口辦理，索票民眾請備妥索票序號及身份證明文件〈身分證V或設籍台東〉，並依現場工作人員指示進行兌換。現場剩餘票券則自比賽當日17時起開放現場縣民排隊，並於18時至18時35分開放領取，每人以領取1張為原則，至多2張且不開放選位，民眾仍須備妥身份證明文件〈身分證V或設籍台東〉兌換。

教育處進一步指出，賽事因應中央流行疫情指揮中心、教育部體育署與中華職棒防疫規定辦理，如因疫情閉門比賽，則該索取的序號或兌換票券直接作廢。如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券，上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。