台東基督教醫院中西醫合作　清冠一號成功救治3確診童

▲台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎（COVID-19）確診人數不斷攀升，台東基督教醫院為台東縣收治輕中度產兒科確診病人的責任醫院，近來陸續照顧縣內的確診幼童及家人。日前1位2歲幼童反覆高燒，且肺部已有浸潤現象，主責照顧專責病房病人的台東基督教醫院院長暨小兒科醫師陳志成幾經考量後，照會院內中醫科主任黃俊傑醫師，並投以中藥「清冠一號」治療，男童迅速退燒，也恢復了活力。目前東基以中西醫結合治療確診幼童已有3例，皆有良好成效。

陳志成曾考慮使用抗病毒藥，因為男童只有2歲，體重10多公斤，加上藥物可能的副作用，所以非常猶豫。後來想到去年曾使用清冠一號治療確診成人，遂照會中醫科主任黃俊傑醫師，調整劑量後給小男童服用，效果相當明顯。這位男童中午吃第1次後，至傍晚只有1次微燒，之後就未再發燒了，活力也恢復了。有了這次成功經驗，緊接著再讓1位高燒超過48小時、熱痙攣而住院的11個月大確診男童服用，傍晚服用後體溫逐漸正常，病情穩定下來。隔天又讓1歲發燒女童服用，當天也就退燒了。

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▲台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳院長說明，雖然目前政府有提供抗病毒藥物給新冠肺炎確診病人，但這些藥物的使用對象多以成人為主，口服藥Paxlovid一次3大顆，還不可磨粉，對於幼童根本不可行。還好，東基中醫科有中藥清冠一號，小朋友接受度很高，為確診孩童的治療開了一扇門。

「清冠一號對新冠肺炎初期病人的治療成效佳。」主任黃俊傑以病人最常見的發燒為例，退燒藥常讓病人退了又燒，或持續低燒，中藥能讓高燒迅速退去，不致反覆發燒。另外，根據研究，清冠一號有助於阻斷新冠病毒感染、抑制病毒活性及細胞激素風暴的出現。對減輕病人的症狀、大幅降低病情進展到重度的可能有很大的幫助。

隨著每天都有為數不少的確診人數，民眾對清冠一號的需求激增。黃俊傑坦言，全台清冠一號大缺貨，為了病人的需求，每天都在努力奔走，讓藥物來源不致中斷。同時提醒民眾，「清冠一號」為醫師處方用藥，非健康食品，每位病人的體質、症狀不盡相同，務必經由中醫師診療、開立適合的處方箋後，再行服用。