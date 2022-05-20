全國國中大隊接力因疫停辦　晉級決賽階段選手全頒獎狀鼓勵

▲110學年度全國國中大隊接力教育部同意停辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動學校運動樂活化，教育部體育署原訂5月28日(六)日在台東縣立田徑場舉辦「110學年度第13屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽」，為因應新冠疫情持續升溫，國內本土及學生確診人數不斷攀升，考量選手安全，經台東縣政府發函教育部並副知各縣市建議停辦，體育署20日回函同意，晉級決賽階段選手及隊職員均頒發該署獎狀鼓勵。



台東縣府教育處表示，國中大隊接力全國決賽原將於28日上午展開，有來自全國各縣市7年級組21隊598位選手、8年級組21隊588位選手及9年級組19隊559位選手，共計42校61隊1745位選手報名參賽，台東縣則有7年級組東海國中707班、8年級組大王國中803班及9年級組新生國中906班獲代表權，另外，連江縣全組無派隊參賽，新竹縣及南投縣9年級因疫情與升學考量未報名。



教育處指出，為因應新冠疫情之發展，部分縣市暫停實體課程，改採線上教學，以及防疫優先的原則，台東縣日前函請教育部建議取消舉辦「110學年度第13屆國中小學生普及化運動－國民中學大隊接力全國決賽」，體育署今回函因應國內疫情影響，校園確診數持續增加，為避免各縣市代表隊選手及隊職員跨縣市參賽增加染疫風險，及考量台東縣相關醫療量能與防疫政策等因素綜合評估後，同意賽事取消辦理，以維護各校師生健康與安全。



體育署也請縣府利用各管道儘速公告相關訊息務周知，並轉知各參賽學校向學生及家長說明溝通。同時，也請縣府代為製發體育署獎狀給各縣市晉級決賽階段之選手及隊職員，以資獎勵。