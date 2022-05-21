陸夯露營1／2022規模將達1580億　博主2年吸粉50萬見證「熱潮噴發」

▲有近70萬粉絲的露營網紅「爸爸愛露營」。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／北京報導

新冠疫情持續2年多，在「常態化防控」的政策下，民眾遠途旅行受限，露營在中國大陸受到熱捧，市場規模8年增長5倍。在全網擁有近70萬粉絲的露營網紅「爸爸愛露營」向《ETtoday新聞雲》表示，露營會逐漸成為旅遊行業新的消費模式和經濟增長點。

2020年被稱為「風格露營元年」，戶外露營成為大陸時下最受寵愛的旅行方式。在小紅書搜索「露營」關鍵字，發現相關貼文超過126萬，內容包括露營攻略、裝備及各類打卡照等。據旅遊交流平台《馬蜂窩》調查，相關搜索熱度按年增長75%。

統計數據顯示，2014至2021年間，露營營地市場規模從77.1億元（人民幣，下同，約新台幣344億元）猛增至299億元，預計2022年將達到354.6億元（約新台幣1580億元），8年增長近5倍。

▲Donald與老常合影。（圖／受訪者提供）

玩露營3年多的Donald於2020年下半年，與另一位玩家「老常」創立了自媒體IP「爸爸愛露營」。他表示，最開始是基於一個「爸爸」的身分，為了在後疫情時代找尋一種以家庭為單位、可靈活出行、接近大自然的生活形態，於是開始類似「搬家式」的重裝露營，恰好完整見證了行業這2年的發展。

Donald從「線上」和「線下」兩個維度分析這股熱潮。他指出，身為露營博主，從短影音平台的粉絲增長便可驗證一二，從創號最初到現在，不到2年便吸引50萬粉絲；一開始只在平台交流，如今有超過10個微信交流群組；起初粉絲多是湊湊熱鬧，到現在有許多精準愛好者等。

▲Donald表示，今年的清明假期和五一假期，各種主流露營產品到處售罄缺貨。（圖／受訪者提供）

線下方面，Donald也是感受明顯，今年的清明假期和五一假期，各種主流露營產品到處售罄缺貨，身邊朋友委託自己來幫忙購置，連髮型師都開始一邊剪頭髮，一邊聊露營，「我就知道露營真的很火。」露營玩家們也走向「精緻化」，開始追求更高品質的體驗和表達個人生活美學。

▲社交平台「小紅書」也推出露營相關活動。（圖／翻攝自小紅書）

在這股風潮下，各大平台紛紛推出活動搶佔商機，例如「小紅書露營季Go Camping」邀請港星陳偉霆代言，還有最高獎金1萬元的抽獎活動，整理好全大陸各地的露營推薦場所供民眾選擇。

高熱度拉抬露營訂房量，「攜程」數據顯示，自2021年下半年至2022年4月，露營產品數量增長近10倍。相關負責人表示，2022年以來平台露營產品增長率達到800%，1-4月上旬，報名露營游的用戶數量是2021年全年的5倍以上。

▲北京的營地。（圖／翻攝自大眾點評）

《2022五一假期民宿預訂趨勢報告》也指出，五一假期露營相關房源總預訂量達到2021年同期的150%，較今年清明假期訂單量增長45%，有年輕化趨勢，以90後人群為主。

不過，這股熱潮會不會是「年輕人的3分鐘」熱度呢？對此，Donald表示有信心，相信會作為一種文旅的新業態，長期存在且會繼續平穩發展。

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