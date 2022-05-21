國小女兒回家「口罩變可愛」　爸一問驚嚇：是交換遊戲！雙雙確診

▲國小校園傳出「交換口罩」遊戲，結果與同學雙雙確診。（示意圖／非當事人／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名家長發現，國小2年級的女兒早上出門上學，回家時戴的口罩卻不一樣，追問之下才得知，女兒看到同班閨蜜的口罩很可愛，便玩起「交換口罩」的遊戲。之後，孫女出現感冒症狀，採檢後與同學雙雙確診，溯源後懷疑是交換口罩釀禍。

彰化縣議員曹嘉豪接獲民眾反映，稱孩子放學返家後的口罩與出門時不同，追問下才知道，小朋友看到同學口罩很可愛，因此向對方提議「交換戴一天」，隔天再戴去學校換回來。當下家長一聽不禁直呼「慘了！」果不其然，孩子開始出現感冒症狀，隨後與同學雙雙確診。

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儘管事件不是發生在彰化，但考量受到家長請託，加上這種行為的染疫風險很高，曹嘉豪仍將校園交換口罩的情形通報給縣府教育處，也請衛生局加強對學童宣導衛生觀念。曹嘉豪說，他自己也有一雙女兒，出門前都會叮囑口罩要確實遮住口鼻，用過的口罩也一定要丟到垃圾桶。

教育處指出，這是2個小朋友私下的個案行為，已發文全縣國小，要求學校加強留意，特別是中低年級的小朋友，可能不太清楚防疫觀念，也請老師上課時叮囑，口罩是私人衛生用品，用過就會汙染，同時留意學童們的口罩使用情形。

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