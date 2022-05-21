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520單日確診沒破10萬　專家提「黑數」2原因：絕對還沒高峰

▲▼中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設，今明兩天接受網路預約及現場排隊接種成年人一到四劑，及青少年第一二劑。新北市長侯友宜關心接種狀況，特地前來視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情陷入高峰，而原先各界認為昨（20）日新增病例會破十萬例，實際上則比前天新增數量下降，為85720例，讓不少人疑惑是否疫情已達頂點，專家則說，中南部的疫情還在升溫，且現在單日確診數已經失準。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，幾乎所有縣市新增的染疫數量都降低，針對是否已達頂點，他則說「是不是一個頂點的契機我不敢說，還需要2天觀察一下」。

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根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁則認為，雖然雙北疫情看似趨緩，但民眾可能是因為工作考量、PCR人力不足，導致延誤採檢，讓案例數較慢出現。

蘇益仁提到，從國外經驗來看，台灣至少會有470萬人染疫，但現在總數剛突破百萬，加上其中確診黑數，即便乘以2倍也才200萬人，「絕對還沒到高峰」。

▲▼中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設，今明兩天接受網路預約及現場排隊接種成年人一到四劑，及青少年第一二劑。新北市長侯友宜關心接種狀況，特地前來視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設。（圖／記者湯興漢攝）

醫療應變組副組長羅一鈞則說，從目前PCR檢測的採檢情況來看，採檢數都落在10萬至11萬左右，而個案數部分，「幾乎所有的縣市從昨天到今天，增減數都是呈現一個下降的情形」，不過，陽性率則都維持在百分之68、69，「目前來講，趨勢以這週來講是蠻平穩的，後面是不是隨著各地區的一些疫情變化會再做不同趨勢上的研判，大概等週末以後會比較清楚」。

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