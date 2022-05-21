陸夯露營2／營地淨利可達7成「3個月回本」　業者親揭原因

▲阿永所經營的營地。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／北京報導

疫情催生大陸的露營行業，產業規模2022年將達到約新台幣1580億元，巨大的商機吸引資金湧入。集野公社俱樂部創始人阿永就從民宿轉向了「精緻露營」賽道，他向《ETtoday新媒體》透露，在經營良好的情況下， 毛利率高達60%-70%，旺季時2至3個月便能回本。

今（2022）年的五一假期露營可以說是「搶盡風頭」。途家數據顯示，五一期間，提供帳篷、營地等露營相關服務的民宿預訂量較去年激增4倍。去哪兒大數據也顯示，部分城市露營地周邊酒店預訂量按年增長145%。

這股熱潮下露營行業無疑「錢景」可期，據統計，2022年1至4月大陸便有超過7200家露營相關企業成立。艾媒咨詢統計指出，2021年露營營地市場規模增長至299億元（人民幣，下同），2022年預計能達到350億元。

經營連鎖品牌民宿3、4年的阿永因疫情生意下滑，於2021年轉向露營賽道，帶領團隊全心投入創業，將民宿經驗運用在露營經營上，1年時間已將營地擴張到南京、蘇州、嘉興3個城市，五一假期期間，南京營地5天營業額約達10萬元（約新台幣45萬元）。

阿永同時有在社群網路上，創立聚集露營產業各個面向的平台。他今年2月底曾PO出「招募貼」，邀請有意願或已在露營賽道創業的人加入交流，截至目前已有超過400人私訊留言，約300人加微信好友，「熱度可以說是們高的。」

他分析，這些人群主要可分為三類，一、希望從事精緻露營營地創業的人；二、想做露營裝備租賃的人群；三、以前是文旅板塊、酒店板塊或是旅遊景區板塊，想把露營這個業態揉合到他們本身已有的業態當中。

▲大陸露營經濟快速發展。（圖／受訪者提供）

對於「建造營地」這一面向，阿永表示，一般中小規模營地投資約50萬元（約新台幣222萬元），中大型營地約在50至100萬（約新台幣450萬元），花費主要分為地上基建和地下基建，前者包括停車場、營地區、廁所浴室區及露營裝備等，後者包括電路、排水等。

阿永指出，精緻露營的客單價約落在200至500元（約新台幣888元至2220元），按照如今行業的規模和市場供需比，很難會出現巨大的財務虧損，頂多是搭進去時間和精力，因為有別於民宿或其他業態，除了地下管道、電網等「搬不走的東西」，戶外裝備例如帳篷、集裝箱等，可以遷移或者進行二手售賣。

他接著稱，在經營良好的情況下，精緻露營毛利率高達60%-70%，投資回報週期比民宿業短，部分單體營地年營業額超過500萬元（約新台幣2220萬元）。

對於「揉合露營業態」的面向，實際上，在今年五一假期期間，便出現「露營熱、酒店冷」的情況。同程數據顯示，酒店訂單平均間夜價格較按年下降50%。

「這是一個起點，遠遠不是終點」，阿永形容精緻露營是當下最大的「風口行業」，在疫情防控之下，為城市青年、新中產接觸戶外提供橋樑，會以「露營+」的方式持續發展，例如「露營+鄉村」、「露營+運動」等，讓民眾可以接近大自然，從戶內走向戶外。

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